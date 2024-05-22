NBA.. سيلتيكس يهزم بيسرز ويفوز بالمباراة الأولى في نهائي القسم الشرقي

سجل جيسون تاتوم 36 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ليحقق بوسطن سيلتيكس انتصارا مثيرا 133-128 بعد وقت إضافي على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة الأولى ضمن سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل تاتوم عشر نقاط في الوقت الإضافي، من بينها ست نقاط متتالية منحت سيلتيكس التقدم 127-123، قبل 42.9 ثانية من النهاية.