فورمولا 1.. دانييل ريكاردو غاضب من اصطدام لانس سترول

اتهم دانييل ريكاردو منافسه لانس سترول بعدم التركيز بعد أن قال سائق أستون مارتن إن "تأثير الأكورديون الغريب" هو السبب وراء اصطدامه بسيارة السائق الأسترالي خلال جائزة الصين الكبرى لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وانسحب ريكاردو بعد تعرضه لأضرار جسيمة من الحادث الذي وقع أثناء نزول سيارة الأمان حيث تكدست السيارات فجأة عند تجاوز المنعطف.

وعاقب مشرفو السباق سترول بإضافة 10 ثوان على زمنه لتسببه في تصادم، وهي العقوبة التي شعر أنها غير مستحقة.

وقال ريكاردو: "الأمر محبط للغاية، من الواضح أن حوادث السباق تحدث ولكن خلف سيارة الأمان لا ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا.