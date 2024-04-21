فورمولا 1.. دانييل ريكاردو غاضب من اصطدام لانس سترول
اتهم دانييل ريكاردو منافسه لانس سترول بعدم التركيز بعد أن قال سائق أستون مارتن إن "تأثير الأكورديون الغريب" هو السبب وراء اصطدامه بسيارة السائق الأسترالي خلال جائزة الصين الكبرى لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.
وانسحب ريكاردو بعد تعرضه لأضرار جسيمة من الحادث الذي وقع أثناء نزول سيارة الأمان حيث تكدست السيارات فجأة عند تجاوز المنعطف.
وعاقب مشرفو السباق سترول بإضافة 10 ثوان على زمنه لتسببه في تصادم، وهي العقوبة التي شعر أنها غير مستحقة.
وقال ريكاردو: "الأمر محبط للغاية، من الواضح أن حوادث السباق تحدث ولكن خلف سيارة الأمان لا ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا.
وأضاف: "ما يجعل دمي يغلي هو أنني شاهدت مقطع الفيديو الخاص به لأرى الأمر من وجهة نظره فقط، ولمحاولة الوصول لنوع من الفهم".
وتابع ريكاردو: "وبمجرد أن نبدأ في الضغط على المكابح، يمكنك رؤية خوذته تنعطف إلى اليمين، إنه ينظر إلى قمة المنعطف 14 ولا يراني حتى".
وأنهى سترول السباق في المركز الخامس عشر وقال إنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.
وأضاف سائق أستون مارتن: "قام شخص ما، لا أعرف من هو، بالضغط على المكابح في مقدمة المجموعة ثم توقف الجميع".
وأتم: "السيارة التي أمامي توقفت للتو وهي على سرعة 60 كيلومترا في الساعة إلى صفر ثم حدث التصادم، لذا كان الأمر غبيا حقا".
وأردف: "حصلت على عقوبة بسبب النتيجة النهائية التي أضرت بريكاردو ولكن لم يكن الأمر كما لو أن كل شيء طبيعي واصطدمت بمؤخرة سيارته للتو".
وتابع ريكاردو: "كان تأثير الأكورديون غريبا حقا وكنت أود أن أرى المراقبين يأخذون الأمر في الاعتبار أكثر قليلا".
وتبدأ السيارات السباق وهي بالقرب من بعضها البعض قبل أن تبتعد كل منها عن الأخرى وهو ما يطلق عليه "تأثير الأكورديون".
وكان ريكاردو، الذي لم يحصل على نقاط بعد في خمسة سباقات وانسحب الآن من آخر سباقين له، يأمل في الحصول على بعض الزخم في الصين بعد تفوقه على زميله يوكي تسونودا في التجارب التأهيلية.
ويتعرض الأسترالي، الذي بدأ الموسم كمرشح للعودة إلى فريق رد بول كسائق رئيس إلى جانب ماكس فرستابن بطل العالم لثلاث مرات، لبعض الضغوط بعد حصول تسونودا على نقاط في سباقي أستراليا واليابان.