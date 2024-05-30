"أشعر بثقة كبيرة".. ريباكينا تسعى لمواصلة مسيرتها بفرنسا المفتوحة للتنس

بعد تعثر استعداداتها لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب المرض، تحرص المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا على إثبات عودتها لسابق تألقها من خلال الأداء على أرض الملعب في مجمع "رولان غاروس" في العاصمة الفرنسية

وبعد فوزها بألقاب في برزبين وأبوظبي وشتوتغارت، اضطرت بطلة ويمبلدون السابقة ريباكينا إلى الانسحاب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب المرض.

واللاعبة القادمة من قازاخستان هي إحدى المرشحات للفوز باللقب في رولان غاروس إلى جانب إيغا شيانتيك وأرينا سبالينكا.

واضطرت اللاعبة أيضًا إلى الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي بسبب المرض، لكن بعد هيمنتها على مباراة الدور الأول وفوزها السهل على البلجيكية جريت مينين، قالت ريباكينا إنها مستعدة للمشاركة في البطولة الكبرى على الملاعب الرملية وبدت منزعجة من الأسئلة حول لياقتها البدنية.

وقالت ريباكينا للصحفيين بعد فوزها يوم الثلاثاء "أشعر بثقة كبيرة، بالتأكيد، أنا أفضل بدنيًّا بكثير من العام الماضي منذ أن اضطررت إلى الانسحاب. أصبت بكوفيد-19، لذا بالطبع أنا الآن أفضل بكثير. الأسئلة هي نفسها تمامًا، لذلك لا أعرف ما الذي يتعيَّن عليَّ قوله الآن".