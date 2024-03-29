ريال مدريد يستغل فرصة تشابي ألونسو

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن موقف ريال مدريد من المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن.

وذكر فابريزيو رومانو أن ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق، أبلغ باير ليفركوزن أنه ينوي البقاء في النادي، كما أخبر اللاعبين أنه سيبقى، وأنه يريد الفوز معهم والاستعداد لدوري أبطال أوروبا العام المقبل، وأن الإعلان الرسمي سيكون قريبا.

ولذلك قرر ريال مدريد الاستمرار في مراقبة ألونسو لخلافة كارلو أنشيلوتي الذي جدد مع ريال مدريد حتى صيف 2026.

وارتبط ألونسو البالغ من العمر 42 عاما بتولي تدريب ريال مدريد، وليفربول، وبايرن ميونخ، وجميع هذه الأندية لعب لها قبل أن يعتزل في 2017.