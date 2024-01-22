كواليس اتفاق حازم إمام على بيان وكيل صلاح وغضب الدرندلي

رامي عباس وكيل محمد صلاح قال، مساء اليوم الإثنين، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن قائد منتخب مصر سيحتاج فترة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما للعودة، وإن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.

وقال مصدر داخل منتخب مصر، لـ"إرم نيوز"، إن حازم إمام المشرف العام على المنتخب المصري، تواصل مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، وتم الاتفاق على إعلان إصابة نجم ليفربول الحقيقية من خلال رامي عباس.

وأضاف: "اتفق الثنائي على صيغة البيان الذي أصدره مدير أعمال صلاح وعلى الفور تم إعلانه للجميع".

وتابع: "التنسيق كان بين الثنائي ومحمد صلاح، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بينهم، وبالتالي سيغيب صلاح عن نهائي البطولة في حالة وصول الفراعنة للمباراة النهائية".

وكشف المصدر مفاجأة بأن الدرندلي غضب من طريقة إعلان الإصابة وبيان رامي عباس، من دون الرجوع إليه، خاصة وأنه متواجد مع المنتخب ورئيس البعثة".