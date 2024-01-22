كواليس اتفاق حازم إمام على بيان وكيل صلاح وغضب الدرندلي
كشفت مصادر داخل معسكر المنتخب المصري، لـ"إرم نيوز"، عن كواليس بيان رامي عباس وكيل محمد صلاح، الذي تواصل مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، المشرف العام على المنتخب.
رامي عباس وكيل محمد صلاح قال، مساء اليوم الإثنين، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن قائد منتخب مصر سيحتاج فترة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما للعودة، وإن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.
وقال مصدر داخل منتخب مصر، لـ"إرم نيوز"، إن حازم إمام المشرف العام على المنتخب المصري، تواصل مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، وتم الاتفاق على إعلان إصابة نجم ليفربول الحقيقية من خلال رامي عباس.
وأضاف: "اتفق الثنائي على صيغة البيان الذي أصدره مدير أعمال صلاح وعلى الفور تم إعلانه للجميع".
وتابع: "التنسيق كان بين الثنائي ومحمد صلاح، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بينهم، وبالتالي سيغيب صلاح عن نهائي البطولة في حالة وصول الفراعنة للمباراة النهائية".
وكشف المصدر مفاجأة بأن الدرندلي غضب من طريقة إعلان الإصابة وبيان رامي عباس، من دون الرجوع إليه، خاصة وأنه متواجد مع المنتخب ورئيس البعثة".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، أمس الأحد، عودة النجم محمد صلاح إلى فريقه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه، بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة كأس أمم إفريقيا.
وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي، يوم الاثنين، لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل".