موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية
فرط نهضة بركان المغربي في فرصة الاقتراب من التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن اكتفى الفرق المغربي بالفوز 2-1 على ضيفه الزمالك المصري، مساء الأحد، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية، الذي أقيم على ملعب بركان البلدي.
تقدم نهضة بركان مبكرا في الدقيقة 13 عن طريق البوركيني إيوسوفو دايو من ركلة جزاء، فيما أضاف زميله عادل تاحيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 بضربة رأس.
وفي الشوط الثاني، قلص الزمالك الفارق عقب تسجيل لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري هدف الفريق الأبيض الوحيد في الدقيقة 46 بضربة رأس أيضا.
وبذلك، تأجل حسم التتويج باللقب إلى مباراة الإياب.
موعد مباراة الإياب
وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل 19 مايو/ أيار على استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويكفي الزمالك الفوز 1-صفر من أجل الحصول على المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بها عام 2019 على حساب نهضة بركان في الدور النهائي.
في المقابل، يكفي بركان التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة تسجيله هدفين على الأقل في لقاء الإياب، للتتويج بلقبه الثالث في المسابقة، بعدما سبق أن حصدها عامي 2020 و2022، ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله فريق الصفاقسي التونسي، كأكثر الفرق تتويجا باللقب.
يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في كأس السوبر الإفريقي الموسم المقبل مع الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي.