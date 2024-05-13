موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الإياب

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل 19 مايو/ أيار على استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويكفي الزمالك الفوز 1-صفر من أجل الحصول على المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بها عام 2019 على حساب نهضة بركان في الدور النهائي.

في المقابل، يكفي بركان التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة تسجيله هدفين على الأقل في لقاء الإياب، للتتويج بلقبه الثالث في المسابقة، بعدما سبق أن حصدها عامي 2020 و2022، ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله فريق الصفاقسي التونسي، كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في كأس السوبر الإفريقي الموسم المقبل مع الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي.