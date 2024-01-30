سبب استبعاد حمزة الدردور من معسكر الأردن
أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، استبعاد اللاعب حمزة الدردور من معسكر المنتخب الأردني المشارك في نهائيات كأس آسيا في قطر، بعد مشادته مع مدربه الحسين عموته في فوز النشامى على العراق.
وقام الحسين عموته مدرب المنتخب الأردني، بدفع لاعبه حمزة الدردور في صدره، خلال مباراة الأردن ضد العراق في دور الـ16 لكأس آسيا، والتي شهدت فوزًا دراميًا للنشامى.
وبدأت المشادة بعد نجاح يزن العرب مدافع الأردن في إدراك التعادل للأردن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد كرة ارتدت من الحارس ليسددها من مدى قريب في الشباك.
وعقب الهدف حاول حمزة الدردور الذهاب ليحتفل أمام دكة العراق بعد الهدف؛ ما تسبب في غضب الحسين عموته حيث قام بدفعه في صدره، وطالبه بالعودة إلى دكة بدلاء فريقه.
وانفعل حمزة الدردور بشدة بعد دفع مدربه له في صدره؛ واشتبك بالأيدي مع 3 أعضاء من الجهاز الفني ومع المدرب المساعد.
وعقب هذه الواقعة أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانًا قال فيه إنه تقرر استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023.
وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيانه إن "قرار الاستبعاد بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب".
ولم يشارك الدردور في مباراة العراق، وبعد المشادة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء له وهو على مقاعد البدلاء.
وأطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي 3-2 الإثنين في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة درامية كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.