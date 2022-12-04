سبب غياب رحيم ستيرلينغ عن مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم
كشفت شبكة "بي إن سبورت" سبب غياب رحيم ستيرلينغ عن مباراة منتخب بلاده إنجلترا أمام السنغال اليوم الأحد في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر.
وبحسب الشبكة فإن رحيم ستيرلينغ خارج حسابات منتخب إنجلترا أمام السنغال لأسباب عائلية طارئة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رحيم ستيرلينغ شارك في 81 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول سجل فيها 20 هدفا وصنع 27.
وفي النسخة الحالية من كأس العالم لعب ستيرلينغ مباراتين فقط بواقع 71 دقيقة أمام إيران و68 دقيقة أمام أمريكا سجل في المباراتين هدفا وصنع هدفا.
وبالمجمل لعب ستيرلينغ 11 مباراة مع إنجلترا في كأس العالم سجل فيها هدفا وحيدا وصنع 3.
ويلعب منتخب إنجلترا أمام السنغال اليوم الأحد على استاد البيت في دور الـ16 والمتأهل من هذه المباراة سيلعب مع منتخب فرنسا في ربع النهائي.
ولم يتقابل المنتخبان من قبل في أي مناسبة ودية أو رسمية.
وتأهل منتخب إنجلترا متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالفوز على ويلز 3/0 وإيران 6/2 والتعادل مع أمريكا 0/0.
وصعد منتخب السنغال في وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بالفوز على الإكوادور 2/1 والتغلب على قطر 3/1 والخسارة أمام هولندا 0/2.
وسبق أن توج منتخب إنجلترا بطلا لكأس العالم مرة وحيدة وكانت عام 1966، علما أنه حصل على المركز الرابع في النسخة الأخيرة في روسيا.
وجاءت تشكيلتا المنتخبين على النحو التالي:
إنجلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماغواير - لوك شو - ديكلان رايس - جود بيلينغهام - جوردان هندرسون - هاري كين - بوكايو ساكا - فيل فودن.
السنغال: إدوارد ميندي- يوسف سابالي - كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - إسماعيل جاكوبس - نامباليس مندي - كريبان دياتا - بات إسماعيل سيس - إليمان نداي - إسماعيلا سار - بولاي ديا.