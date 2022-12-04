سبب غياب رحيم ستيرلينغ عن مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم

ويلعب منتخب إنجلترا أمام السنغال اليوم الأحد على استاد البيت في دور الـ16 والمتأهل من هذه المباراة سيلعب مع منتخب فرنسا في ربع النهائي.

ولم يتقابل المنتخبان من قبل في أي مناسبة ودية أو رسمية.