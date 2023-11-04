ترتيب الدوري الألماني.. "هاتريك" هاري كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح دورتموند

واصل الوافد الجديد هاري كين تألقه إذ سجل ثلاثة أهداف ليقود بايرن ميونخ للفوز 4-صفر على مضيفه بروسيا دورتموند الذي تجرع أول هزيمة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لعبها دايو أوباميكانو مستغلا ركلة ركنية قبل أن يضاعف كين، الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري هذا الصيف قادما من توتنهام هوتسبير، تقدم الفريق بعد خمس دقائق مكللا هجمة مرتدة بتسديدة من مسافة قريبة إلى داخل الشباك.