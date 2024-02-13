احتفال جنوني من نجم تشيلسي في قلب المدرجات (فيديو)

ولا يبدو أن أحداً استمتع بالفوز أكثر من المدافع ديساسي، بعد أن قفز إلى المدرجات وسط الجماهير.

وانتشرت لقطة احتفال ديساسي الجنونية عبر الإنترنت، حيث قال أحدهم: " ديساسي. واحد منا. هذا هو تشيلسي".

وأضاف آخر: "أكسيل ديساسي يعرف معنى أن تكون من مشجعي تشيلسي".

وأشاد أحدهم: "ما نحب أن نراه".