احتفال جنوني من نجم تشيلسي في قلب المدرجات (فيديو)
احتفل أكسيل ديساسي، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكل جنوني، بعد هدف قاتل لزميله كالاغر في شباك كريستال بالاس.
وقلب تشيلسي تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مضيفه كريستال بالاس، بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من كونور كالاغر، وإنزو فرنانديز، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين.
ولا يبدو أن أحداً استمتع بالفوز أكثر من المدافع ديساسي، بعد أن قفز إلى المدرجات وسط الجماهير.
وانتشرت لقطة احتفال ديساسي الجنونية عبر الإنترنت، حيث قال أحدهم: " ديساسي. واحد منا. هذا هو تشيلسي".
وأضاف آخر: "أكسيل ديساسي يعرف معنى أن تكون من مشجعي تشيلسي".
وأشاد أحدهم: "ما نحب أن نراه".
ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.
ويحتل كريستال بالاس المركز 15 في الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق خمس نقاط فقط فوق منطقة الهبوط.
وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لقد رأينا صورتين مختلفتين. غابت عنا الحيوية في الشوط الأول، كنت محبطا جدا. كنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وأنا سعيد جدا بالصورة التي أنهينا بها المباراة".