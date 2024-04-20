مولر يقود بايرن ميونخ لفوز كبير على أونيون برلين

وسجل كين الهدف الثاني من ركلة حرة من خارج المنطقة قبل أن يحرز مولر الهدف الثالث مستغلا عرضية من إيريك مكسيم تشوبو-موتينغ في الشوط الثاني.

وسجل تيل هدفا من تمريرة كين بعد مرور أكثر من ساعة بقليل، قبل أن يحرز مولر الهدف الخامس. وسجل يوربي فيرتسين هدف أونيون برلين الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وعزز لايبزيغ أقدامه في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه 2-1 على هايدنهايم، ولعب لايبزيغ مباراة واحدة أكثر من بروسيا دورتموند خامس الترتيب الذي يستضيف ليفركوزن البطل غدا الأحد.

وسجل لويس أوبيندا هدفه رقم 23 هذا الموسم قبل خمس دقائق على النهاية ليحسم الفوز لصالح لايبزيغ.

وحقق دارمشتاد متذيل الترتيب فوزه الأول بعد غياب 22 مباراة عن الانتصارات بتغلبه 2-صفر على مضيفه كولن صاحب المركز 17 وقبل الأخير.

وهز كرستوفر كلارير وأوسكار فيلهيلسون الشباك في الشوط الثاني ليبتعد دارمشتاد بفارق تسع نقاط عن مركز ملحق الهبوط قبل أربع مباريات على النهاية.

وسجل يوناس فيند هدفه الأول في الدوري منذ نوفمبر الماضي في فوز فولفسبورغ 1-صفر على بوخوم ليبتعد بفريقه بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وسجل روبن هاك ثلاثية من الأهداف لصالح بروسيا مونشنغلادباخ الذي خسر 4-3 أمام هوفنهايم في مباراة مثيرة بعدما سجل أنطون ستاخ هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.