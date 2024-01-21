مفاجأة مدوية.. محمد صلاح يستعد لمغادرة معسكر منتخب مصر
قال الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، إن خطة محمد صلاح هي أن يقوم بإعادة تأهيله مع ليفربول.
وخرج مهاجم ليفربول وقائد مصر مصابا من مباراة منتخب بلاده الأخيرة يوم الخميس الماضي، وتم استبعاده بالفعل من مباراة الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية ضد الرأس الأخضر التي تقام في مدينة أبيدجان غدا الاثنين.
وقال كلوب في تصريحات للصحفي بجريدة "ديلي ميل" البريطانية "لويس ستيل" عندما طلب منه توضيح ما إذا كان صلاح سيعاد تأهيله مع النادي أم لا، ورد قائلا: "هذه هي الخطة.. أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي إعادة التأهيل معنا".
وأضاف: "لقد تحدث صلاح إلى طبيب ليفربول، ولا يوجد شيء نهائي حتى الآن".
وتابع: "إذا كان لائقًا قبل النهائي، فربما نعم سيعود إلى كأس الأمم الأفريقية".
يذكر أن محمد صلاح قائد مصر قال اليوم الأحد إن هناك بيانا سيصدر من منتخب بلاده ونادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن إصابته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مما أثار الشكوك حول قدرته على المنافسة بشكل أكبر في البطولة المقامة في ساحل العاج.
لكنه لم يوضح إمكانية استمرار مشاركته إذا تأهلت مصر إلى مرحلة خروج المغلوب التي تنطلق مطلع الأسبوع.
وقال صلاح في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "سيصدر بيان مشترك من المنتخب الوطني وليفربول بشأن إصابتي اليوم أو غدا على أقصى تقدير".
ويشير ذلك إلى احتمالية عودة صلاح (31 عاما) إلى ليفربول لمواصلة العلاج من الإصابة.
وقال "مو" في مؤتمر صحفي: "إصابتي ما زالت قائمة لكن الأهم الآن هو الحديث عن المباراة.. هدفنا الرئيسي هو ضمان التأهل إلى الدور التالي، نملك لاعبين أصحاب مهارات ومدرب جيد ورؤية واضحة".
وكان صلاح، الذي خاض 96 مباراة دولية ضمن منتخب مصر الذي خسر من الكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، وخسر اللقب مرة أخرى في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين، حين تفوقت السنغال بركلات الترجيح.