مفاجأة مدوية.. محمد صلاح يستعد لمغادرة معسكر منتخب مصر

وخرج مهاجم ليفربول وقائد مصر مصابا من مباراة منتخب بلاده الأخيرة يوم الخميس الماضي، وتم استبعاده بالفعل من مباراة الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية ضد الرأس الأخضر التي تقام في مدينة أبيدجان غدا الاثنين.

وقال كلوب في تصريحات للصحفي بجريدة "ديلي ميل" البريطانية "لويس ستيل" عندما طلب منه توضيح ما إذا كان صلاح سيعاد تأهيله مع النادي أم لا، ورد قائلا: "هذه هي الخطة.. أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي إعادة التأهيل معنا".

وأضاف: "لقد تحدث صلاح إلى طبيب ليفربول، ولا يوجد شيء نهائي حتى الآن".

وتابع: "إذا كان لائقًا قبل النهائي، فربما نعم سيعود إلى كأس الأمم الأفريقية".