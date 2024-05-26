الأهلي المصري حامل اللقب يودع BAL بالخسارة أمام أهلي بنغازي

وأقيم اليوم الأحد لقاء دور الـ 8 للدوري الأفريقي لكرة السلة"BAL4"، والذي جمع بين الأهلي وفريق أهلي بني غازي الليبي، وشهد خسارة الفريق المصري.

وعلى صالة "بي كيه أرينا" بمدينة كيغالي في دولة رواندا، خسر الأهلي أمام أهلي بنغازي الليبي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة البال بنتيجة 77 – 86، ليودع حامل اللقب المنافسة.

وكان الأهلي قد خسر من الفتح الرباطي أيضًا في المباريات التصنيفية بنتيجة 78 - 89.