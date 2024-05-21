اتحاد الكرة ينتظر الأهلي لإلغاء الدوري المصري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن اتحاد الكرة يفكر في إلغاء الدوري وذلك بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية وضمان المشاركة في أفريقيا العام المقبل.

وأوضح: "اتحاد الكرة ينتظر مباراة الأهلي والترجي، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة فوز المارد الأحمر بها، سيتم البدء في إجراءات إلغاء بطولة الدوري المصري".

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان يوم الأحد الماضي، فيما يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي بمباراة العودة لدوري أبطال أفريقيا يوم 25 مايو/ أيار في القاهرة، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأضاف المصدر: "اتحاد الكرة يرغب في إلغاء الدوري وبدء مسابقة جديدة منتظمة مثل باقي الدوريات، ولكن كان ينتظر موقف الأهلي والزمالك بسبب البطولات الأفريقية".

واختتم: "في حالة فوز الأهلي سيتم التفاوض مع الشركات الراعية لحل الأمور بشكل ودي وإلغاء الدوري، خاصة وأن الشرط الجزائي 500 مليون جنيه للشركات الراعية".