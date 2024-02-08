تطور مهم بشأن مشاركة فينيسيوس في مباراة ريال مدريد وجيرونا

تلقى ريال مدريد خبرًا سارًا قبل مواجهة منافسه جيرونا، يوم السبت، في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "أس" فقد تعافى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من تقلص في العنق، ويهدف اللاعب للمشاركة أساسيًا في المباراة المهمة في الدوري الإسباني، يوم السبت، أمام جيرونا.

ولم يتمكن فينيسيوس من المشاركة في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، وكان ضمن التشكيلة الأساسية لكنه غادر قبل دقائق من صافرة البداية بسبب إصابة في العنق خلال عمليات الإحماء.

وأشرك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اللاعب إبراهيم دياز مكان فينيسيوس في التشكيلة الأساسية.

ورغم أن فينيسيوس شارك في الإحماء في الشوط الثاني، إلا أنه لم يشارك في مباراة الديربي التي انتهت بنتيجة 1/1.