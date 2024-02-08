تطور مهم بشأن مشاركة فينيسيوس في مباراة ريال مدريد وجيرونا
تلقى ريال مدريد خبرًا سارًا قبل مواجهة منافسه جيرونا، يوم السبت، في الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "أس" فقد تعافى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من تقلص في العنق، ويهدف اللاعب للمشاركة أساسيًا في المباراة المهمة في الدوري الإسباني، يوم السبت، أمام جيرونا.
ولم يتمكن فينيسيوس من المشاركة في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، وكان ضمن التشكيلة الأساسية لكنه غادر قبل دقائق من صافرة البداية بسبب إصابة في العنق خلال عمليات الإحماء.
وأشرك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اللاعب إبراهيم دياز مكان فينيسيوس في التشكيلة الأساسية.
ورغم أن فينيسيوس شارك في الإحماء في الشوط الثاني، إلا أنه لم يشارك في مباراة الديربي التي انتهت بنتيجة 1/1.
وأكدت "أس" أن "الأحاسيس" التي نقلها فينيسيوس إلى الجهاز الفني بعد أداء جزء كبير من تدريبات، اليوم الخميس، مع المجموعة جيدة جدًا.
وأوضحت أنه يبدو أنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لفينيسيوس في المشاركة أمام جيرونا على ملعب سانتياغو برنابيو.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن القلق الأكبر سيكون، بوضوح، في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ.
وقالت إنه في حالة وجود أدنى شك حول حالة فينيسيوس فإن أنشيلوتي لن يعتمد على فينيسيوس أمام جيرونا.
وأمام جيرونا سيستعيد ريال مدريد جهود لاعبه أوريلين تشواميني بعد غيابه عن الديربي بسبب تراكم البطاقات، وذكرت "أس" أن المدافع الفرنسي سيرافق أنطونيو روديغر في قلب الدفاع.
ويصل الألماني روديغر لمواجهة جيرونا بصعوبة بعد تعرضه لضربة قوية في الفخذ أمام خيتافي، ولذلك لم يعمل، اليوم الخميس، مع المجموعة، لكنه شارك في صالة الألعاب الرياضية ومع أخصائيي العلاج الطبيعي.
ولكن من المتوقع أن ينضم روديغر، غدًا الجمعة، إلى بقية اللاعبين.
وقالت "أس" إن ناتشو من المرجح أن يغيب عن مواجهة جيرونا، بسبب مشاكل عضلية.
وبذلك يمكن أن يلعب ريال مدريد أمام جيرونا بدفاع مكون من: روديغر، وتشواميني، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال.
في حين سيلعب في خط الوسط إدواردو كامافينغا، بجانب لوكا مودريتش أو توني كروس، وفالفيردي.
وفي الهجوم جود بيلينغهام مع فينيسيوس ورودريغو.