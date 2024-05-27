بدعاء إسلامي.. رد زوجة نجم برشلونة بعد الهجوم عليه (صورة)
يبدو أن سارة غوندوغان، زوجة إلكاي غوندوغان، نجم نادي برشلونة، قررت الرد بشكل غير مباشر على الهجوم الذي يطال زوجها وعائلتها الفترة الماضية، في ظل ما تم زعمه بأن النجم الألماني هو الذي تواصل مع مواطنه هانزي فليك، والذي سيخلف تشافي هرنانديز في تدريب الفريق الكتالوني.
وقاد تشافي، الذي انضم إلى برشلونة بعقد مدته ثلاث سنوات عقب رحيل الهولندي رونالد كومان في 2021، العملاق الكتالوني إلى لقبه الـ27 في الدوري الموسم الماضي.
وحقق 90 فوزًا و23 تعادلًا و29 هزيمة في 142 مباراة لكنه أقيل يوم الجمعة الماضي.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن هانزي فليك هو القرب لقيادة الفريق، وسيتم إعلان توليه القيادة رسميًّا، اليوم الاثنين.
ولكن سارة غوندوغان ردت على كل هذه المزاعم عبر حسابها على منصة "إنستغرام" بنشرها دعاءً إسلاميًّا باللغة العربية، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت، مساء الأحد، أن دائرة المقربين من غوندوغان نفت تورط اللاعب في صفقة تعاقد برشلونة مع فليك بأي شكل من الأشكال.
وشددت بيئة لاعب برشلونة على أن إلكاي لم يقدم رأيه للإدارة بخصوص التعاقد مع فليك، أو قدم أي معلومات في ملف المدرب الجديد.
يذكر أن غوندوغان سبق له العمل مع هانز فليك في المنتخب الألماني.
وأنهى برشلونة الموسم في الليغا بانتصار صعب على إشبيلية على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة 2-1.
ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بعشر نقاط عن ريال مدريد بطل المسابقة.