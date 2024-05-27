بدعاء إسلامي.. رد زوجة نجم برشلونة بعد الهجوم عليه (صورة)

يبدو أن سارة غوندوغان، زوجة إلكاي غوندوغان، نجم نادي برشلونة، قررت الرد بشكل غير مباشر على الهجوم الذي يطال زوجها وعائلتها الفترة الماضية، في ظل ما تم زعمه بأن النجم الألماني هو الذي تواصل مع مواطنه هانزي فليك، والذي سيخلف تشافي هرنانديز في تدريب الفريق الكتالوني.

وقاد تشافي، الذي انضم إلى برشلونة بعقد مدته ثلاث سنوات عقب رحيل الهولندي رونالد كومان في 2021، العملاق الكتالوني إلى لقبه الـ27 في الدوري الموسم الماضي.

وحقق 90 فوزًا و23 تعادلًا و29 هزيمة في 142 مباراة لكنه أقيل يوم الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن هانزي فليك هو القرب لقيادة الفريق، وسيتم إعلان توليه القيادة رسميًّا، اليوم الاثنين.