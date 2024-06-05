أول تصريح من حسام حسن عن صلاح بعد انضمامه لمنتخب مصر (فيديو)

وكان صلاح انضم إلى معسكر الفراعنة، صباح السبت الماضي، استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا بيساو وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن إنه لا يوجد أي أزمة من بداية توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر مع محمد صلاح.

وأوضح حسام حسن، خلال مؤتمر صحفي عقده استعدادًا لمباراة بوركينا فاسو، أن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عبارة عن ""تخيلات".

وأوضح: "كانت هناك تخيلات، وكان فيه ناس تحاول تزرع في عقول البعض إن فيه مشكلة".

وأضاف: "طبيعي أن يتم تناقل هذه الأحاديث بوجود نجم كبير مع جهاز وطني يحترمه ويحترم جميع اللاعبين".

وتابع: "هذه الشائعات أخذت منا وقتا طويلا جدا، وأهدرت ساعات بأمور مش مظبوطة".

وواصل: "بلدنا أكبر من الجميع، ولكن الأمور دي كنت بعديها".

وشدد حسام حسن على أنه "سعيد بمحمد صلاح جدا وقيادته للمنتخب".

وأوضح: "صلاح لاعب محبوب من زملائه.. يجمع اللاعبين حوله وإن شاء الله هتشوفوا محمد صلاح زي ما بتشوفوه خارج مصر وأكتر كمان".

واختتم: "صلاح عنده إصرار إنه يعمل حاجة كبيرة للمنتخب".