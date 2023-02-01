تقرير: ناد سعودي يستهدف التعاقد مع المدرب التشيلي مانويل بيليغريني
كشف موقع "Latercera" عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بالتشيلي مانويل مانويل بيليغريني مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني.
ووفقًا للموقع، فإن أحد أندية المملكة العربية السعودية تستهدف التعاقد مع مانويل بيليغريني خلال الفترة المقبلة.
ولم يكشف الموقع عن اسم النادي، إلا أن عدة تقارير أشارت إلى أن الهلال من الممكن أن يكون هو ذاك النادي، بعد ارتباط اسم مدربه الأرجنتيني رامون دياز بالرحيل عن الفريق.
تولّى بيليغريني البالغ من العمر 69 عامًا قيادة نادي ريال بيتيس، منذ أغسطس 2020، بعقد حتى صيف 2025، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي.
وسبق للمدرب المخضرم تدريب العديد من الأندية، أبرزها: هيبي شينا فورشن، مانشستر سيتي، مالقا، ريال مدريد، فياريال، ريفر بليت، سان لورينزو، إل. دي. يو. كيتو، بالستينو.
ويحتل النصر بعد مرور 14 جولة من الدوري السعودي صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة.
في حين يأتي الهلال بالمركز الثاني برصيد 32، بينما يأتي الاتحاد ثالثًا برصيد 31 نقطة بالتساوي مع الشباب مع فارق الأهداف.