موعد عودة كورتوا إلى الملاعب
سيعود البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من الإصابة.
وغاب كورتوا عن الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى قبيل انطلاق الموسم، ومن ثمّ عانى من انتكاسة جديدة في مارس خلال التدريبات؛ ما اضطره إلى الخضوع لجراحة أخرى.
ويواجه ريال نظيره بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، قبل أن يلتقي قادش في الدوري المحلي السبت الذي يليه.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الخميس: "إنه بخير، أعتقد أنه سيكون حاضرًا للسفر معنا الأسبوع المقبل إلى ميونيخ، ويمكنه أن يلعب ضد قادش".
وأوضح أنشيلوتي أنه سيتحلى بالحذر مع كورتوا الذي لم يلعب هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس آب وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس آذار.
وأضاف: "يجب أن أفكر بعناية في تشكيلة الفريق في الفترة القادمة، كان هناك الكثير من الإرهاق. كورتوا بخير، سيكون متاحا الأسبوع المقبل ويمكن أن يلعب ضد قادش".
وكان من المتوقع أن تمثل إصابة كورتوا ضربة قوية لآمال ريال مدريد هذا الموسم، لكن الأوكراني لونين كان بديلا رائعا، ووضع نفسه كخيار أول أمام كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي السابق في غياب البلجيكي.
وكان لونين البطل في فوز ريال 4-3 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي ليقود الفريق للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تصدى لركلتين بعد أداء رائع عقب التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية.
وسيشارك الحارس البديل أندري لونين أساسيا أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، غدا الجمعة، بالإضافة لمباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونيخ، لكن الحارس البلجيكي سيعود الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، يعتبر كورتوا (31 عاما) أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ومن المرجح أن يستعيد مركزه الأساسي مع احتمالية الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
واختير كورتوا كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن قدم أداء لا يُنسى، إذ تصدى لتسع تسديدات ليحرم ليفربول من الفوز، ليحقق ريال لقبه الأوروبي 14 معززا رقمه القياسي بفوزه 1-صفر في باريس.