موعد عودة كورتوا إلى الملاعب

ويواجه ريال نظيره بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، قبل أن يلتقي قادش في الدوري المحلي السبت الذي يليه.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الخميس: "إنه بخير، أعتقد أنه سيكون حاضرًا للسفر معنا الأسبوع المقبل إلى ميونيخ، ويمكنه أن يلعب ضد قادش".

وأوضح أنشيلوتي أنه سيتحلى بالحذر مع كورتوا الذي لم يلعب هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس آب وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس آذار.

وأضاف: "يجب أن أفكر بعناية في تشكيلة الفريق في الفترة القادمة، كان هناك الكثير من الإرهاق. كورتوا بخير، سيكون متاحا الأسبوع المقبل ويمكن أن يلعب ضد قادش".