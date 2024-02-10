الأردن ينتظر "أغنية جديدة" لـ يزن النعيمات

ينتظر منتخب الأردن عرضًا جديدًا مميزًا من النجم يزن النعيمات عندما يواجه قطر في نهائي كأس آسيا 2023.

ويلاقي منتخب الأردن منافسه قطر على استاد لوسيل، اليوم السبت، في أول مباراة نهائية للأردن في تاريخ كأس آسيا.

في المقابل يخوض منتخب قطر النهائي الثاني على التوالي، ويحلم بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ومنذ بداية مشوار الأردن في كأس آسيا يقدم يزن النعيمات، لاعب الأهلي القطري، مستوى مميزًا، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 3 في 6 مباريات.

واستهل يزن النعيمات مشواره في كأس آسيا بصناعة 3 أهداف في الفوز 4/0 على ماليزيا، قبل أن يسجل هدفًا في التعادل 2/2 مع كوريا الجنوبية، وقبل أن يغيب عن التسجيل والصناعة في الخسارة 0/1 أمام البحرين.