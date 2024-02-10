الأردن ينتظر "أغنية جديدة" لـ يزن النعيمات
ينتظر منتخب الأردن عرضًا جديدًا مميزًا من النجم يزن النعيمات عندما يواجه قطر في نهائي كأس آسيا 2023.
ويلاقي منتخب الأردن منافسه قطر على استاد لوسيل، اليوم السبت، في أول مباراة نهائية للأردن في تاريخ كأس آسيا.
في المقابل يخوض منتخب قطر النهائي الثاني على التوالي، ويحلم بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
ومنذ بداية مشوار الأردن في كأس آسيا يقدم يزن النعيمات، لاعب الأهلي القطري، مستوى مميزًا، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 3 في 6 مباريات.
واستهل يزن النعيمات مشواره في كأس آسيا بصناعة 3 أهداف في الفوز 4/0 على ماليزيا، قبل أن يسجل هدفًا في التعادل 2/2 مع كوريا الجنوبية، وقبل أن يغيب عن التسجيل والصناعة في الخسارة 0/1 أمام البحرين.
وفي دور الـ16 سجل يزن النعيمات هدفًا في الفوز 3/2 على العراق، ثم غاب عن التسجيل والصناعة في الفوز 1/0 على طاجيكستان.
وعاد يزن النعيمات للتسجيل في مواجهة كوريا الجنوبية في نصف النهائي ليمنح الأردن بطاقة التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النشامى.
وخلال مباريات الأردن في كأس آسيا بدا أن يزن النعيمات متفاهمًا للغاية مع موسى التعمري في خط هجوم النشامى.
واشتهر "النعيمات" بترديد الأغاني الوطنية بعد فوز الأردن بالمباريات المهمة في كأس آسيا، ولذلك تنتظر الجماهير منه مستوى مميزًا أمام قطر، على أمل التتويج بكأس آسيا لأول مرة في التاريخ، والاحتفال بالغناء بعد ذلك.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن يزن النعيمات سجل 14 هدفًا في 39 مباراة مع منتخب الأردن وكانت أول مشاركة دولية له في فبراير 2021.