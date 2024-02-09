تصرف غريب من رونالدو تجاه شعار الهلال (فيديو)

وسجل الهلال هدفين في الشوط الأول ليتفوق 2-صفر على النصر ويفوز بكأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة إنتر ميامي في فوز فريقه 6-صفر على زملاء ليونيل ميسي في البطولة.

وعقب نهاية المباراة قام أحد الجماهير برمي "كوفية" تحمل شعار الهلال على رونالدو، في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

وقام رونالدو بإمساك تلك "الكوفية"، وقام برميها على الأرض، في تصرف أثار غضب الكثير من جماهير الهلال.