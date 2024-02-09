تصرف غريب من رونالدو تجاه شعار الهلال (فيديو)
تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بشكل غريب، بعد خسارة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس موسم الرياض، مساء الخميس.
وسجل الهلال هدفين في الشوط الأول ليتفوق 2-صفر على النصر ويفوز بكأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس.
وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة إنتر ميامي في فوز فريقه 6-صفر على زملاء ليونيل ميسي في البطولة.
وعقب نهاية المباراة قام أحد الجماهير برمي "كوفية" تحمل شعار الهلال على رونالدو، في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.
وقام رونالدو بإمساك تلك "الكوفية"، وقام برميها على الأرض، في تصرف أثار غضب الكثير من جماهير الهلال.
وتوج فريق الهلال بلقب كأس موسم الرياض، وذلك عقب تغلبه على النصر 2 - صفر ، في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام منافسات البطولة، يوم الخميس.
وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة ثلاثة أندية هي النصر والهلال من السعودية وإنتر ميامي الأميركي، وحقق الهلال فوزين جاء الأول على إنتر ميامي بنتيجة 4-3 ثم على النصر، فيما حقق الأخير فوزا عريضا على الفريق الأميركي بسداسية نظيفة.
ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط ليتوج باللقب بفارق ثلاث نقاط عن النصر، فيما لم يحصل إنتر ميامي على أي نقاط.