متحدث الزمالك يهاجم كهربا ويقارن بين الخطيب وشيكابالا (فيديو)
وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" بعد حوار الأخير مع سيف زاهر بقناة (أون تايم سبورتس).
وقال سالم عبر قناة (الشمس):" اللاعب الهارب ظهر مع سيف زاهر وتحدث بطريقة لا تليق بناديه والعلاقات بين الأهلي والزمالك، وألوم على زاهر لعدم مقاطعته لتصريحات اللاعب".
وأضاف:" عندما أصف هذا اللاعب فهذه ليست إساءة فقد صدر حكم من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريمه لكسر عقده مع الزمالك واللاعب دفع بالفعل الغرامة".
وواصل:" لا أعلم لماذا يغضب البعض عندما يصف جمهور الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأسطورة، فجماهير الأهلي على سبيل المثال ترى أن محمود الخطيب أسطورة رغم أن هناك من لعب للفريق وحقق بطولات أكثر منه مثل شادي محمد، ولكن الخطيب يبقى أسطورة أهلاوية".
وتابع:" يتحدثون أن شيكابالا لا يملك الكاريزما بينما يحاولون الحديث عنه ليكتسبوا شهرة إعلامية وجماهيرية".
وأكد أن الزمالك سيشكو أحد البرامج الرياضية بسبب حديث المذيع غير اللائق باستمرار عن شيكابالا".