متحدث الزمالك يهاجم كهربا ويقارن بين الخطيب وشيكابالا (فيديو)

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" بعد حوار الأخير مع سيف زاهر بقناة (أون تايم سبورتس).

وقال سالم عبر قناة (الشمس):" اللاعب الهارب ظهر مع سيف زاهر وتحدث بطريقة لا تليق بناديه والعلاقات بين الأهلي والزمالك، وألوم على زاهر لعدم مقاطعته لتصريحات اللاعب".

وأضاف:" عندما أصف هذا اللاعب فهذه ليست إساءة فقد صدر حكم من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريمه لكسر عقده مع الزمالك واللاعب دفع بالفعل الغرامة".