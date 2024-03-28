يمنعون الرأسيات ويلعبون بالنار والثلج.. متحورات كرة القدم تغزو العالم
أعلن إيدين هازارد نجم ريال مدريد المعتزل، عن العودة لكرة القدم عن طريق دوري الملوك، الذي أنشأه النجم السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه.
دوري الملوك هو رياضة مثل كرة القدم، لكن لها بعض القواعد الخاصة بها، تجعلها في نهاية المطاف تختلف عن اللعبة الأكثر انتشارًا في العالم.
لكن دوري الملوك ليس وحيدًا في قائمة اللعبات التي أخذت من كرة القدم بعض الملامح، لكنها في نهاية المطاف لا تطابقها، وبعض تلك الرياضات توجد بها قواعد وأشياء غريبة للغاية، دعونا نستعرض أبرزها فيما يأتي:
كرة رباعية الأبعاد
الملعب هنا يكون مربعًا، بوجود أربعة حراس مرمى بواقع حارسين لكل فريق، و10 لاعبين إضافيين.
كل فريق يكون عيله الدفاع عن مرميين وأمامه فرصة للتسجيل في مرميين والهدف الذي يسجله حارس المرمى هنا يُحتسب بثلاثة أهداف، والذي يصنعه يحتسب بهدفين.
كرة الثلج
تعد واحدة من أغرب الرياضات الشبيهة بكرة القدم؛ إذ تُلعب على ملعب ثلجي، ويمنع فيها لعب الرأسيات، ويتم احتساب ركلات جزاء حال كان هناك موقف غير رياضي من أي لاعب، ولا يمكن لعب الكرات الخفية المزدوجة فيها ويرتدي كل لاعب خوذة، وتلعب المباراة بعشرة لاعبين لكل فريق، ولمدة تختلف من مكان لآخر بين 30 و60 دقيقة.
كرة القدم المحدودة
في هذا السيناريو يتم لعب كرة قدم بالطريقة العادية ذاتها، الاختلاف أن الكرة لا يمكنها أن تلمس أي جزء من جسد اللاعبين فوق الركبة.
بالإضافة إلى ذلك يتم ضم ركبتي كل لاعب بحبل، بحيث لا يتجاوز الفارق بينهما أربعة سنتيمترات فقط، ولو تم فك ذلك الرباط يتم استبعاد اللاعب بشكل نهائي من المباراة.
فلورنتين فوتبول
تعد تلك هي الرياضة الأخطر في العالم ربما؛ إذ يتم لعبها بين فريقين من 27 لاعبًا في ملعب رملي، وكل شيء متاح حتى ضرب الخصم والإمساك به والجلوس عليه حتى لا يتحرك.
يتم تقسيم اللاعبين إلى 4 حراس مرمى، وثلاثة مدافعين، وخمسة لاعبين وسط، و15 مهاجما، ويكون المرمى بعرض الملعب، وهي أقرب لكرة القدم الأمريكية منها لكرة القدم الشهيرة.
كرة القدم النارية
القواعد هنا بسيطة للغاية، ويتم لعبها على ملعب كرة قدم عادي للغاية، الأمر الوحيد غير العادي أنها يتم لعبها بكرة قدم تضرم فيها النيران.
تلك الرياضة شهيرة في عدة مدن ومناطق في إندونيسيا، تلعب بكرة مصنوعة من ألياف شجر جوز الهند، ويتم نقعها في الكيروسين لمدة أسبوع قبل المواجهة للتأكد أنها ستستمر في الاشتعال لأطول وقت ممكن.
كرة قدم بطعم الإعلانات
البداية هناك كانت عن طريق شركة أديداس في اليابان، وكان الغرض دعائيًا في الأساس، ولا يزال كذلك في غالبية الحالات.
هنا يتم تعليق ثلاثة لاعبين من كل فريق في الهواء على لوحة إعلانات رأسية، ومن القواعد أن تبقى أقدامهم ملاصقة للوحة طوال الوقت، وعليهم بالطبع تسجيل الأهداف بينما هم معلقون.
كرة الأفيال
لا يوجد أوضح من ذلك، هي رياضة تعتمد على امتطاء الفيلة ومحاولة لعب كرة القدم على ظهورها.
الفارق هنا أن الكرة تكون أكبر من المعتاد.
تلك الرياضة تُلعب بشكل محدود في تايلاند ونيبال والهند، وتقام في الأساس من أجل الأحداث السياحية.
الكرة الفضية
في تلك الرياضة الملعب يكون قرية بأكملها، والفارق بين مرمى الفريقين يكون حوالي ثلاثة كيلومترات.
تلعب في إنجلترا وتلقى كرة فضية صغيرة كتلك الخاصة بسلسلة أفلام هاري بوتر، وكل شيء فيها مباح فقط من أجل وضع الكرة في مرمى الخصم.
كرة القدم بثلاثة فرق
في تلك الرياضة يكون هناك ثلاثة حراس مرمى وثلاثة فرق، وتم لعبها في لندن للمرة الأولى عام 1993.
الملعب يكون سداسي الأضلاع، ولا يوجد حكم، والفائز لا يكون الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف، وإنما الذي اهتزت شباكه لأقل عدد من المرات، ويتم فيها التحالف بين فريقين على الثالث.
وقد تجد تقلبات عديدة خلال مباراة واحدة، حيث يتفق فريقان على الثالث، ثم يتغير التحالف ليلعب الفريقان أصحاب أكبر عدد من الأهداف في مرماهم من أجل إسقاط ذلك صاحب العدد الأقل.