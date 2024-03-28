يمنعون الرأسيات ويلعبون بالنار والثلج.. متحورات كرة القدم تغزو العالم

أعلن إيدين هازارد نجم ريال مدريد المعتزل، عن العودة لكرة القدم عن طريق دوري الملوك، الذي أنشأه النجم السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه.

دوري الملوك هو رياضة مثل كرة القدم، لكن لها بعض القواعد الخاصة بها، تجعلها في نهاية المطاف تختلف عن اللعبة الأكثر انتشارًا في العالم.

لكن دوري الملوك ليس وحيدًا في قائمة اللعبات التي أخذت من كرة القدم بعض الملامح، لكنها في نهاية المطاف لا تطابقها، وبعض تلك الرياضات توجد بها قواعد وأشياء غريبة للغاية، دعونا نستعرض أبرزها فيما يأتي:

كرة رباعية الأبعاد

الملعب هنا يكون مربعًا، بوجود أربعة حراس مرمى بواقع حارسين لكل فريق، و10 لاعبين إضافيين.

كل فريق يكون عيله الدفاع عن مرميين وأمامه فرصة للتسجيل في مرميين والهدف الذي يسجله حارس المرمى هنا يُحتسب بثلاثة أهداف، والذي يصنعه يحتسب بهدفين.

كرة الثلج

تعد واحدة من أغرب الرياضات الشبيهة بكرة القدم؛ إذ تُلعب على ملعب ثلجي، ويمنع فيها لعب الرأسيات، ويتم احتساب ركلات جزاء حال كان هناك موقف غير رياضي من أي لاعب، ولا يمكن لعب الكرات الخفية المزدوجة فيها ويرتدي كل لاعب خوذة، وتلعب المباراة بعشرة لاعبين لكل فريق، ولمدة تختلف من مكان لآخر بين 30 و60 دقيقة.

كرة القدم المحدودة

في هذا السيناريو يتم لعب كرة قدم بالطريقة العادية ذاتها، الاختلاف أن الكرة لا يمكنها أن تلمس أي جزء من جسد اللاعبين فوق الركبة.

بالإضافة إلى ذلك يتم ضم ركبتي كل لاعب بحبل، بحيث لا يتجاوز الفارق بينهما أربعة سنتيمترات فقط، ولو تم فك ذلك الرباط يتم استبعاد اللاعب بشكل نهائي من المباراة.

فلورنتين فوتبول

تعد تلك هي الرياضة الأخطر في العالم ربما؛ إذ يتم لعبها بين فريقين من 27 لاعبًا في ملعب رملي، وكل شيء متاح حتى ضرب الخصم والإمساك به والجلوس عليه حتى لا يتحرك.

يتم تقسيم اللاعبين إلى 4 حراس مرمى، وثلاثة مدافعين، وخمسة لاعبين وسط، و15 مهاجما، ويكون المرمى بعرض الملعب، وهي أقرب لكرة القدم الأمريكية منها لكرة القدم الشهيرة.