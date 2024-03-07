هالاند يسخر من أرنولد (فيديو)

رد إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي على تصريحات ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بشأن الوضع المالي لمانشستر سيتي قبل أيام من مواجهة ليفربول في قمة مرتقبة.

ويحل مانشستر سيتي، الثاني وحامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الماضية، ضيفا على ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرنولد: "رغم أن مانشستر سيتي نال ألقابا أكثر منا وربما كانوا أكثر نجاحًا، فإن ألقابنا تعني المزيد بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين، وبالنظر إلى الطريقة التي بنى بها الناديان فريقيهما والطريقة التي حققنا فيها الألقاب فربما تعني الكثير لمشجعينا".

ورد هالاند على أرنولد وقال: إذا كان يريد أن يقول ذلك، حسنا، لقد كنت هنا لمدة عام وفزت بالثلاثية وكان شعورًا رائعًا، لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".