هالاند يسخر من أرنولد (فيديو)
رد إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي على تصريحات ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بشأن الوضع المالي لمانشستر سيتي قبل أيام من مواجهة ليفربول في قمة مرتقبة.
ويحل مانشستر سيتي، الثاني وحامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الماضية، ضيفا على ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أرنولد: "رغم أن مانشستر سيتي نال ألقابا أكثر منا وربما كانوا أكثر نجاحًا، فإن ألقابنا تعني المزيد بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين، وبالنظر إلى الطريقة التي بنى بها الناديان فريقيهما والطريقة التي حققنا فيها الألقاب فربما تعني الكثير لمشجعينا".
ورد هالاند على أرنولد وقال: إذا كان يريد أن يقول ذلك، حسنا، لقد كنت هنا لمدة عام وفزت بالثلاثية وكان شعورًا رائعًا، لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".
وأضاف: "يمكنهم التحدث بقدر ما يريدون، يمكنه التحدث بقدر ما يريد، لا أعرف لماذا يفعل ذلك ولكني لا أمانع".
وينافس مانشستر سيتي على اللقب في المسابقات الثلاث الكبرى بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيلاقي نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
بينما ينافس ليفربول على الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ونال لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن مباراة الأحد بين ليفربول ومانشستر سيتي ستقطع، إلى حد كبير، الاتجاه الذي يتجه إليه اللقب هذا الموسم.
ويحاول مانشستر سيتي صنع التاريخ بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، في حين يحاول ليفربول منح مدربه يورغن كلوب توديعًا مثاليًا.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 63 نقطة من 27 مباراة ويتقدم بنقطة عن مانشستر سيتي، ونقطتين عن آرسنال الثالث.
وفي مباراة الذهاب تعادل الفريقان 1/1 على ملعب الاتحاد، حيث تقدم هالاند لمانشستر سيتي قبل أن يتعادل أرنولد لليفربول.