دالاس يسحق مينيسوتا ويتأهل إلى نهائي دوري السلة الأمريكي

وفي نهائي البطولة الذي يحسم أيضًا على أساس الأفضل في سبع مباريات سيلتقي دالاس مع بوسطن سيلتيكس بداية من يوم الخميس المقبل في بوسطن.

وهذه هي أول مرة يصل فيها دالاس إلى نهائي دوري المحترفين منذ عام 2011 عندما قاد ديرك نوفيتسكي الفريق لتحقيق لقبه الأول والوحيد في البطولة.

وسجل كايري إيرفينج 36 نقطة لصالح مافريكس. وأضاف بي.جيه واشنطن 12 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة للفريق الفائز.