برشلونة يتحرك لضم مدافع ليفركوزن
بدأ نادي برشلونة الإسباني التحرك من أجل ترميم دفاعه، والتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن إدارة برشلونة بدأت التحرك من أجل التعاقد مع جيريمي فريمبونغ ظهير باير ليفركوزن.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن برشلونة تواصل بالفعل مع ليفركوزن الذي سيكون منفتحًا على بيعه.
ويتضمن عقد فريمبونغ مع ليفركوزن شرطًا جزائيًا تُقدر قيمته بـ40 مليون يورو.
ويمثل ذلك السعر "عامل جذب كبير" للأندية المهتمة بالتوقيع مع اللاعب الهولندي، خاصة وأنه ليس بالمبلغ الكبير.
ولكن سيواجه برشلونة مشكلة، مثل كل عمليات التفاوض، فلا يُمكن فعل شيء قبل العودة إلى قاعدة (1/1)، أي التخلص من لاعب صاحب عقد ضخم، ثم التعاقد مع لاعب جديد.
وينتظر نادي برشلونة عودة مدربه الجديد هانزي فليك من إجازته؛ من أجل أن يفتح معه باب الصفقات الجديدة واختيار الراحلين عن الفريق.
ويستعد برشلونة بقيادة فليك للموسم الجديد من خلال انضمام الفريق لمعسكر بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية دولية.
وتوصل برشلونة إلى اتفاق رسمي مع فليك لقيادة الفريق لمدة عامين، حتى يونيو 2026 مع راتب ثابت بقيمة 3 ملايين يورو فقط، ومكافأة مليون يورو في حالة تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو عند الفوز بالدوري الإسباني.