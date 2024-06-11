برشلونة يتحرك لضم مدافع ليفركوزن

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن إدارة برشلونة بدأت التحرك من أجل التعاقد مع جيريمي فريمبونغ ظهير باير ليفركوزن.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن برشلونة تواصل بالفعل مع ليفركوزن الذي سيكون منفتحًا على بيعه.

ويتضمن عقد فريمبونغ مع ليفركوزن شرطًا جزائيًا تُقدر قيمته بـ40 مليون يورو.

ويمثل ذلك السعر "عامل جذب كبير" للأندية المهتمة بالتوقيع مع اللاعب الهولندي، خاصة وأنه ليس بالمبلغ الكبير.

ولكن سيواجه برشلونة مشكلة، مثل كل عمليات التفاوض، فلا يُمكن فعل شيء قبل العودة إلى قاعدة (1/1)، أي التخلص من لاعب صاحب عقد ضخم، ثم التعاقد مع لاعب جديد.