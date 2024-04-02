بالأرقام.. بنزيما ليس الأسوأ في "ديربي جدة"

تعرض الاتحاد لهزيمة جديدة أمام الأهلي في ديربي جدة، بهدف نظيف نجح فراس البريكان في تسجيله في الدقيقة الـ 34 من عمر المواجهة.

خسارة الاتحاد كانت صعبة على جماهيره التي لاقت الكثير من خيبات الأمل أخيرًا، لكن بدلًا من البحث عن الأسباب الحقيقية للخسارة ألقي باللوم على كبش الفداء المعتاد أخيرًا، الفرنسي كريم بنزيما.

بالرغم من أن بنزيما لم يكن أسوأ عناصر الاتحاد في المباراة فقد كان أكثر من تلقى الانتقادات، وليس نحن من نقول إن الفرنسي لم يكن الأسوأ، وإنما الأرقام والتقييمات التي نستعرض بعضها فيما يلي:

عبد الرزاق حمد الله مهاجم دون تسديدات

لعب المهاجم المغربي لمدة 90 دقيقة كاملة، ولم ينجح في تسديد ولو كرة واحدة فقط على المرمى أو خارجه.

الكرة الوحيدة التي سددها حمد الله جاءت في أقدام دفاعات الأهلي، وخسر الكرة 14 مرة من أصل 41 لمسة له في الملعب.

ودفاعيًا لم يسهم بأي شيء ليحصل على تقييم 6.7 من موقع "سوفا سكور"، وهو ثاني أقل تقييم لأي لاعب من الفريقين في المباراة بعد فرحة علي الشمراني.

دييوغو غوتا وفرحة لم تكتمل!

النجم البرتغالي المهاري كان من أفضل نجوم المباراة توزيعًا للكرة داخل الملعب؛ إذ قدم خمس تمريرات مفتاحية لكن لم يكن منها أي كرة قد صنعت خطورة كبيرة.

غوتا خسر الكرة 18 مرة في مشاركته طوال 90 دقيقة، ولم يسدد أي كرة ودفاعيًا ساهم بتشتيت وحيد.

بشكل عام حصل جوتا على تقييم حمد الله نفسه، بواقع 6.7 وهو أقل من بنزيما بـ 0.2.

رومارينيو وجناح دون مراوغات

في الأوقات الصعبة تعتمد الفرق على هؤلاء أصحاب المهارة حتى يصنعوا الفارق بمراوغة أو تمريرة أو تسديدة بعيدة المدى.

لكن هناك رومارينيو افتقد لكل تلك الأمور في مواجهة الأهلي، فلم يسدد أي كرة على المرمى، ولم يحاول حتى مراوغة أي خصم، كما لم يقدم ولو تمريرة مفتاحية واحدة.

كل تلك الأمور لو افتقر لها الجناح الأساسي للفريق، فما الداعي من وجوده في الملعب من الأساس؟! ذلك سؤال يتم توجيهه للمدرب جاياردو الذي أبقى عليه حتى الدقيقة الـ 89.

رومارينيو حصل على تقييم بواقع 6.8 وهو أيضًا كان أقل من بنزيما الذي حصل على 6.9.

أحمد حجازي وحاجز شفاف

على الرغم من إبعاده خمس كرات من مناطق الخطورة الليلة إلا أن أحمد حجازي لم يكن حتى أفضل مدافع في المباراة.

في الواقع فالنجم المصري حصل على أقل تقييم بين رباعي الدفاع، بواقع 6.8 نقطة، فبعيدًا عن تلك الكرات الخمس لم يمنع أي تسديدة ولم يقطع أي كرة، بالإضافة لذلك خسر الكرة عشر مرات وهو رقم كبير لمدافع.

الخلاصة

بنزيما الذي حصل على 6.9 نقطة في تلك المباراة بحسب "سوفا سكور"، لم يكن الأفضل بالطبع، لكنه كذلك لا يستحق أن يحصل على كل ذلك النقد وحده.

فعلى الأقل كانت له محاولاته على المرمى وإن كان معظمها في أقدام المدافعين، كما قدم تمريرتين خطيرتين.