ترتيب الدوري الإيطالي: ثلاثية في ليتشي ترسل يوفنتوس للصدارة

وبعد 59 دقيقة، افتتح يوفنتوس التسجيل عندما وصلت تمريرة عرضية إلى فلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وبعد تسع دقائق أخرى ضاعف فلاهوفيتش النتيجة للفريق الزائر بعد أن حول رأسية ويستون ماكيني التي كانت في طريقها بالفعل إلى الشباك داخل المرمى.

وسجل بريمر الهدف الثالث ليوفنتوس عندما ارتقى فوق دفاع ليتشي مسددا رأسية قوية في الشباك من ركلة ثابتة قبل خمس دقائق من النهاية.