تونس تودع كأس العالم رغم الفوز المثير على فرنسا.. وأستراليا تخطف بطاقة الصعود على حساب الدنمارك
سجل وهبي الخزري، المولود في فرنسا، هدف فوز تونس 1-صفر على فرنسا حاملة اللقب، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأربعاء.
وهز الخزري الشباك في الدقيقة 58 بعدما توغل بالكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء، وقاد تونس لتحقيق انتصارها الثالث في ست مشاركات بالمسابقة.
واعتقد أنطوان غريزمان أنه أدرك التعادل لفرنسا في الثواني الأخيرة، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وتصدرت فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني التي فازت 1-صفر على الدنمارك.
وبات رصيد تونس أربع نقاط وخرجت من المسابقة.
وانتزعت أستراليا بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر مع فرنسا، التي تأهلت بعد الفوز في أول جولتين وخاضت المباراة اليوم بالعديد من اللاعبين البدلاء.
وفازت أستراليا على الدنمارك 1-صفر، اليوم الأربعاء، لتتأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 16 عاما بفضل هدف رائع من مجهود فردي سجله ماثيو ليكي، اليوم الأربعاء.
وهيمنت أستراليا على المباراة أمام الدنمارك في استاد الجنوب، قبل أن تحسم الفوز على منافسها الأوروبي إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 60، عندما اقتحم ليكي مساحة خالية وتجاوز المدافع يواكيم مايله، ليرسل تسديدة أرضية في مرمى الحارس كاسبر شمايكل.
وستلعب فرنسا في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وهو ما سيحسم في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة النهائي: