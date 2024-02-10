منتخب قطر يتخطى الأردن ويتوج بطلا لكأس آسيا

ووضع عفيف منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الأردن بعد عرقلة من عبد الله نصيب، لكن الأردن ظهر بوجه مغاير بعد الاستراحة ليدرك يزن النعيمات التعادل في الدقيقة 67، بهدف رائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بست دقائق فقط أعاد عفيف منتخب قطر، الملقب "بالعنابي"، للمقدمة عبر ركلة جزاء أخرى، بعد عرقلة المدافع الأردني محمود المرضي للبديل إسماعيل محمد داخل المنطقة.

وسقط عفيف داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة من الحارس يزيد أبو ليلى، ليكمل الثلاثية ويسجل الهدف الثالث له ولقطر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وساهم عفيف في تسجيل 18 هدفا بين آخر 20 سجلتها قطر في آخر عشر مباريات، ورفع رصيده من الأهداف في البطولة الحالية إلى ثمانية أهداف بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

واصبح عفيف (27 عاما) أول لاعب في تاريخ كأس آسيا يسجل في مباراتين نهائيتين.