توماس مولر يسخر من إصابة زميله في العين (صور وفيديو)

سخر توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، من زميله ألكسندر بافلوفيتش، بشكل كوميدي بعد إصابته في عينه خلال مواجهة دارمشتات، مساء السبت.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على دارمشتات بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد "ميرك ستاديون آم بولينفالتور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وعقب المباراة ظهر ألكسندر بافلوفيتش وعينه تبدو متورمة ويضع عليها لاصقا طبيا، وكان يقف بجواره مولر، والذي قام بطريقته بالسخرية منه ومن إصابة اللاعب الشاب وكأنه يبكي، الذي ظل يضحك هو الآخر على ما يفعله قائده.