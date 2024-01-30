تشكيل المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب السعودي الذي يدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني بهذه التشكيلة:

الحارس: أحمد الكسار.

الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، ومحمد البريك.

الوسط: محمد كنو، وعبدالله الخيبري.

الهجوم: سامي النجعي، فراس البريكان، وسالم الدوسري.

وسبق أن فاز المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996 ويسعى للفوز باللقب للمرة الرابعة في مشاركته الـ11 في المسابقة، بينما نال المنتخب الكوري اللقب مرتين.

بشكل عام لا يمثل المنتخب الكوري عقدة كبيرة لنظيره السعودي، حيث فازت المملكة من قبل في ثلاث مناسبات مختلفة على كوريا الجنوبية، كانت بشكل متتالٍ بين كأس آسيا 2000 وتصفيات كأس العالم 2005.

وكان يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية قال، إنه لا يخشى السعودية لكنه يكن الكثير من الاحترام للأخضر.

وقال كلينسمان: "لا أخشى أحدًا، ليس هناك خوف ولكن هناك الكثير من الاحترام لكل منافس".