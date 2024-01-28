أول تعليق من لابورتا على قرار تشافي الرحيل عن برشلونة

علق خوان لابورتا رئيس برشلونة على قرار تشافي مدرب الفريق الكتالوني الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وعبّر لابورتا عن احترامه لقرار تشافي، ووجه له الشكر على دعمه لبرشلونة.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أخبرني تشافي أنه سيغادر في نهاية الموسم، وأنه يريد إنهاء الموسم، إنها صيغة أقبلها".

وأضاف: "تشافي هو أسطورة برشلونة، سيكون أقصى ما يمكن منه ومن الجهاز الفني حتى نهاية الموسم، الدوري الإسباني لم يضع، وعلينا أن نقاتل".

وبعيدًا عن الدوري الإسباني، شدد لابورتا على الهدف الكبير لبرشلونة وهو دوري أبطال أوروبا، وقال: "يجب القيام بكل شيء لمحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا، سنتقدم خطوة بخطوة من نابولي، بشخصية أكبر ومن دون خسارة".