أول تعليق من لابورتا على قرار تشافي الرحيل عن برشلونة
علق خوان لابورتا رئيس برشلونة على قرار تشافي مدرب الفريق الكتالوني الرحيل نهاية الموسم الحالي.
وعبّر لابورتا عن احترامه لقرار تشافي، ووجه له الشكر على دعمه لبرشلونة.
وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أخبرني تشافي أنه سيغادر في نهاية الموسم، وأنه يريد إنهاء الموسم، إنها صيغة أقبلها".
وأضاف: "تشافي هو أسطورة برشلونة، سيكون أقصى ما يمكن منه ومن الجهاز الفني حتى نهاية الموسم، الدوري الإسباني لم يضع، وعلينا أن نقاتل".
وبعيدًا عن الدوري الإسباني، شدد لابورتا على الهدف الكبير لبرشلونة وهو دوري أبطال أوروبا، وقال: "يجب القيام بكل شيء لمحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا، سنتقدم خطوة بخطوة من نابولي، بشخصية أكبر ومن دون خسارة".
وتابع: "بالتركيز وبذل المدرب كل ما في وسعهم والتزام اللاعبين، نأمل أن نحقق بعض الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".
وأكد لابورتا: "اللحظة تتطلب الوحدة لدفع الوضع إلى الأمام، النادي تحت السيطرة المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستوى الرياضي الأمور لا تسير كما خططنا بعد الفوز بالدوري وكأس السوبر، مع فريق محسن، كان لدينا أفضل التوقعات".
وخسر برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني 1/4 أمام ريال مدريد، وودع من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويتأخر النادي الكتالوني بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليغا.
ويلعب برشلونة مع نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021، وقاد الفريق للفوز بلقبي الليغا وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، لكنه يتعرض لانتقادات متزايدة، وقد أصبح المدرب الأكثر خسارة في تاريخ النادي الكتالوني.
ومنذ تعيينه مدربًا لبرشلونة، خسر تشافي مع برشلونة 26 مرة في 122 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 76 مرة.