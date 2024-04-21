خطأ فادح من حكم مباراة الزمالك ودريمز (صورة)

وقع الرواندي صامويل أويكوندا حكم مباراة الزمالك ودريمز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في خطأ فادح، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين.

ويلعب الزمالك ضد دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وارتدى صامويل أويكوندا طاقمًا مشابهًا لفريق دريمز، طوال أحداث الشوط الأول، ما تسبب في ارتباك لاعبي الفريقين.

وتدارك الحكم خطأه سريعًا وارتدى الزي الأسود في الشوط الثاني