رونالدو يرقص قبل مباراة النصر والهلال (فيديو)

شوهد البرتغالي كريستيانو رونالدو يرقص، خلال عمليات الإحماء، قبيل مباراة النصر ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

ويلتقي الهلال والنصر، اليوم الجمعة، في ديربي العاصمة الرياض ضمن مواجهات الأسبوع الـ 32 لبطولة الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك".

وخلال عمليات الإحماء، قام رونالدو بالرقص على الأهازيج، ما تسبب بتفاعل كبير مع الجماهير المتواجدة في الاستاد.

ومن غير المعتاد أن يؤدي رونالدو هذه الرقصات قبل المباريات.