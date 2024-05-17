رونالدو يرقص قبل مباراة النصر والهلال (فيديو)
شوهد البرتغالي كريستيانو رونالدو يرقص، خلال عمليات الإحماء، قبيل مباراة النصر ضد الهلال في دوري روشن السعودي.
ويلتقي الهلال والنصر، اليوم الجمعة، في ديربي العاصمة الرياض ضمن مواجهات الأسبوع الـ 32 لبطولة الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك".
وخلال عمليات الإحماء، قام رونالدو بالرقص على الأهازيج، ما تسبب بتفاعل كبير مع الجماهير المتواجدة في الاستاد.
ومن غير المعتاد أن يؤدي رونالدو هذه الرقصات قبل المباريات.
ولعب النصر مع نظيره الهلال في الموسم الحالي في أربع مواجهات بجميع المسابقات، ويرغب البرتغالي رونالدو في تحقيق فوزه الأول المحلي على "الزعيم" منذ انتقاله للدوري السعودي.
ويسعى النصر لإيقاف الهلال على المستوى المحلي، وكسر هيمنته على المنافسات المحلية في الموسم الحالي، بعد التتويج بالدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر، ويرغب في تحقيق الفوز عليه خلال مواجهة الدور الثاني من منافسات بطولة "روشن" التي تقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك"؛ لكسر السيطرة قبل مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.