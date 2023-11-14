انطلاق التصفيات الأفريقية "المرهقة" المؤهلة لكأس العالم 2026

وبدأت التصفيات المؤهلة لنسخة 2026 في آسيا وأمريكا الجنوبية، وتبدأ أفريقيا مشوارها في التصفيات التي تستمر عامين غدًا الأربعاء لتحديد المنتخبات التي ستحجز المقاعد التسعة المباشرة في القارة بالبطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويعني توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبًا زيادة مقاعد أفريقيا من المتأهلين للنهائيات من خمسة إلى تسعة، مع إمكانية الحصول على مكان آخر من خلال نظام المواجهات الفاصلة الجديد الذي سيتم تطبيقه.

إن مسافات السفر الطويلة بين الدول، بالإضافة إلى رحلات الطيران المحدودة وغير المنتظمة والظروف المناخية القاسية والمرافق الضعيفة والثقافة العدائية تجاه المنتخبات الزائرة، أكسبت عملية التصفيات الأفريقية سمعة بأنها الأصعب بين الاتحادات القارية الستة.

ووصف البرتغالي كارلوس كيروش، الذي سبق له تدريب كولومبيا ومصر وإيران والبرتغال وجنوب أفريقيا والآن قطر، ذات مرة التصفيات الأفريقية بأنها "كابوس".