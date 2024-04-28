احتفال مثير من لاعب بلباو بعد تعرضه للعنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)

شهدت المباراة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد ونظيره أتلتيك بلباو على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مساء السبت، في الدوري الإسباني، حادثة عنصرية لنيكو ويليامز، لاعب بلباو.

وتوقف نيكو ويليامز عن اللعب ليشتكي للحكم من الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو، وقام الحكم بدوره بتفعيل البروتوكول الخاص بهذه المواقف وأوقف اللعب حتى يقوم المسؤولون بتحذير الجماهير.