احتفال مثير من لاعب بلباو بعد تعرضه للعنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)
شهدت المباراة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد ونظيره أتلتيك بلباو على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مساء السبت، في الدوري الإسباني، حادثة عنصرية لنيكو ويليامز، لاعب بلباو.
وتوقف نيكو ويليامز عن اللعب ليشتكي للحكم من الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو، وقام الحكم بدوره بتفعيل البروتوكول الخاص بهذه المواقف وأوقف اللعب حتى يقوم المسؤولون بتحذير الجماهير.
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف أول عن طريق رودريغو دي بول في الدقيقة 15، ليتعادل نيكو ويليامز لفريق بلباو في الدقيقة 45، ليقوم بالركض ناحية مدرجات جمهور أتلتيكو مدريد ويحتفل بطريقة مثيرة بالإشارة إلى لون بشرته.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، فيما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.
يتطلع أتلتيكو مدريد لتصحيح المسار بعد الخسارة مؤخرا أمام ديبورتيفو ألافيس 0-2 على ملعب مينديزوروتزا في إطار مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.