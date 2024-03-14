ناد إنجليزي يدرس بيع ملعبه لمجابهة أزمته المالية

قال نادي ريدينغ المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم الخميس إنه يخطط لبيع ملعب التدريبات الخاص به "بيروود بارك" لنادي وايكومب واندرارز منافسه في الدوري وذلك لمجابهة وضعه المالي المتعثر.

وفي ضوء تفاقم مشاكله المالية، وجه مشجعو ريدينغ اللوم إلى الصيني داي يونج مالك النادي، وأدى احتجاجهم بسبب عدم دفع الرواتب إلى إيقاف إحدى مباريات الفريق في يناير كانون الثاني الماضي.

ويحتل ريدينغ، الذي كان في سقوط مستمر منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية العام الماضي، وخُصم منه ست نقاط هذا الموسم بسبب سوء الإدارة المالية، المركز 18 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال النادي الذي تأسس عام 1871 في بيان "يمكن التأكيد أن السيد داي يونغ في محادثات مع وايكومب واندرارز بشأن بيع ملعب بيروود بارك".

وأضاف دايونج بانج الرئيس التنفيذي للنادي: "الصفقة المقترحة ستدعم بشكل مباشر التمويل قصير المدى للنادي حتى يتم إتمام البيع الكامل".

واستحوذ يونج على النادي في 2017 وأصبح ملعب بيروود بارك مركز تدريبات النادي في موسم 2019-2020.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن ملعب التدريبات البالغة قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (63.76 مليون دولار) سيباع بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه.

"يأمل وايكومب أنه في حالة اكتمال الصفقة، أنها ستزود ريدينج بالدعم المالي اللازم لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية".

ولعب نادي ريدينغ في الدوري الممتاز لأول مرة في موسم 2006 ـ 2007 وحقق آنذاك أفضل ترتيب في تاريخه بإنهاء الموسم في المركز الثامن، قبل أن يتقهقر تدريجيا لينتهي به المآل إلى دوري الدرجة الثاثة في أعقاب موسم 2022ـ 2023.