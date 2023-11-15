بنزيما: أتعامل مع السعودية كوطنٍ ثانٍ لي (فيديو)
قال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي إنه يتعامل مع المملكة العربية السعودي كـ"وطنٍ ثانٍ" بالنسبة له.
ويرتدي بنزيما شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بعد انضمامه إلى العملاق الجدواي في الصيف الماضي.
وقال بنزيما خلال حديثه في منتدى مسك العالمي 2023: "أتعامل مع السعودية كوطنٍ ثانٍ.. وأنا هنا لست فقط للعب كرة القدم بل للمساعدة أيضًا في مشروع تطوير كرة القدم السعودية".
وأضاف: "فخور بقيادتي لفريق الاتحاد، ومتفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين".
وتابع: "أحب أن أكون قدوة للاعبي السعودية الشباب، وأن أنقل لهم خبرتي، ولعبي في وقت سابق لنادٍ مثل ريال مدريد جعل لدي خبرة كبيرة، وأريد نقل هذه الخبرة للشباب".
وانضم بنزيما إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، في صفقة تقدّر وسائل الإعلام قيمتها، بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).
ووقَّع بنزيما عقدًا مع نادي الاتحاد يمتد حتى عام 2026.
وأحرز بنزيما 8 أهداف حتى الآن في الدوري متساويًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر في المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة خلف كريستيانو رونالدو قائد النصر (12 هدفًا) وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال (10 أهداف).