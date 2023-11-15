بنزيما: أتعامل مع السعودية كوطنٍ ثانٍ لي (فيديو)

وانضم بنزيما إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، في صفقة تقدّر وسائل الإعلام قيمتها، بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

ووقَّع بنزيما عقدًا مع نادي الاتحاد يمتد حتى عام 2026.

وأحرز بنزيما 8 أهداف حتى الآن في الدوري متساويًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر في المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة خلف كريستيانو رونالدو قائد النصر (12 هدفًا) وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال (10 أهداف).