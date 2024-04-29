على خطى أبيه.. تياغو بطلا مع إنتر ميامي الأمريكي
نجح تياغو، الابن الأكبر لميسي، في تحقيق أول ألقابه في مسيرته الكروية، ليسير على خطى والده النجم الأرجنتيني، وذلك عندما أحرز لقب دوري الناشئين لأقل من 13 عاما مع أكاديمية فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وفي الصيف الماضي، تمكن ليونيل ميسي من إحراز أول لقب لإنتر ميامي، بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى النادي إثر نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وهو أول لقب في تاريخ الفريق الأمريكي، قبل أن يقتفي تياغو الابن الأكبر خطوات والده.
وبعد وصول ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته، انضم أطفاله الثلاثة إلى مختلف الفئات السنية لأكاديمية إنتر ميامي، وتمكن تياغو، المولود في نوفمبر 2012، من تحقيق أول لقب مع الأكاديمية.
ونشرت أنتونيلا، زوجة ليونيل ميسي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعها مع تياغو، وزوجة لويس سواريز، وهم يحتفلون باللقب الجديد، وعلقت على الصورة وكتبت: "هيا يا إنتر، كم هو جميل أن نتقاسمها مع الأصدقاء".
جدير بالذكر أن ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 9 أهداف، ويستعد مع فريقه لمواجهة نيويورك ريد بولز، في الجولة القادمة من المسابقة، يوم السبت القادم.