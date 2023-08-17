أراخو يزيد من متاعب دفاع برشلونة
أُصيب الأوروغوياني رونالد أراوخو قلب دفاع نادي برشلونة بفخذه الأيسر ولن يكون قادرًا على خوض مواجهة قادش، يوم الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبحسب ما ذكره النادي الكاتالوني، يوم الخميس، فإن أراوخو "أُصيب بالعضلة الفخذية ذات الرأسين لساقه اليسرى".
ولم يوضح حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن ابتعاده نحو شهر عن المستطيل الأخضر.
وسيغيب عن مواجهة قادش، الأحد المقبل، والتي ستقام على ملعب مونتجويك الأولمبي، المؤقت لبرشلونة خلال الأعمال الجارية لتجديد ملعبه كامب نو.
ويغيب أيضًا عن بلوغرانا مدربه تشافي هرنانديز، والجناح البرازيلي رافينيا، بسبب الإيقاف.
وكان برشلونة قد استهل مشواره في الموسم الجديد بالدوري بتعادل مخيب سلبيًا أمام خيتافي.
وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، الأولى من نصيب البرازيلي رافينيا، والثانية من جانب خيتافي لمدافعه خايمي ماتا، بينما الثالثة كانت موجهة إلى المدرب تشافي هرنانديز بداعي الاعتراض على الحكم.
وسيواصل برشلونة مواجهاته في الليغا، يوم الأحد المقبل، بمواجهة قادش على ملعبه الجديد لويس كومبانيس الأولمبي، بسبب أعمال تجديد مدرجات سبوتيفاي كامب نو.