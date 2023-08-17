أراخو يزيد من متاعب دفاع برشلونة

وبحسب ما ذكره النادي الكاتالوني، يوم الخميس، فإن أراوخو "أُصيب بالعضلة الفخذية ذات الرأسين لساقه اليسرى".

ولم يوضح حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن ابتعاده نحو شهر عن المستطيل الأخضر.

وسيغيب عن مواجهة قادش، الأحد المقبل، والتي ستقام على ملعب مونتجويك الأولمبي، المؤقت لبرشلونة خلال الأعمال الجارية لتجديد ملعبه كامب نو.

ويغيب أيضًا عن بلوغرانا مدربه تشافي هرنانديز، والجناح البرازيلي رافينيا، بسبب الإيقاف.