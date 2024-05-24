أبها ينعش آماله في البقاء والاتحاد يضع حدا لنزيف النقاط في الدوري السعودي

وفي مباراة أخرى، سجل الاتحاد ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4-1 على ضمك وينهي سلسلة من أربع مباريات دون فوز.

ومنح جواو فيليبي جوتا التقدم للاتحاد في الدقيقة 39، قبل أن يعزز الصاعد طلال حاجي النتيجة بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة وأضاف مروان الصحفي وفرحة الشمراني هدفين متأخرين قبل أن يسجل فاروق شافعي هدف ضمك في الوقت بدل الضائع.

وفرط التعاون في تقدمه بهدف عبد الملك العييري ليتعادل 1-1 مع مضيفه الفيحاء بعدما أدرك فاشون ساكالا التعادل سريعا.

ويحل التعاون رابعا خلف الأهلي وذلك برصيد 56 نقطة متقدما بنقطتين على الاتحاد الخامس.

وفاز الاتفاق 1-صفر على الشباب بهدف ألفارو ميدران ليعزز وجوده في المركز السادس برصيد 48 نقطة. وتجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع.

بدوره فاز الهلال، المتوج بطلا منذ جولتين على الطائي (3 ـ 1)، عندما تقدم قائده سالم الدوسري في الدقيقة 17 قبل أن يجعل ميشيل النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول وأضاف مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يقلص أندري كورديا الفارق بعدها بأربع دقائق.

وفي مباراة متقلبة، تبادل الرياض والنصر التقدم قبل تعادلهما في مباراة شهدت طرد المدافع إيمريك لابورت.

ومنح أوتافيو التقدم بعد ربع ساعة من اللعب وتعادل أنتوني جراي بعدها بنحو 11 دقيقة قبل أن يتقدم زميله محمد العقل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبدا أن الرياض في طريقه للفوز وضمان البقاء، قبل أن يهز مشاري النمر الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.