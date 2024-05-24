أبها ينعش آماله في البقاء والاتحاد يضع حدا لنزيف النقاط في الدوري السعودي
أنعش نادي أبها آماله في البقاء ضمن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه الخليج بينما ضمن الوحدة والرائد رسميا بقاءهما في دوري الأضواء وذلك عقب مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة اليوم الخميس.
وتعادل الوحدة بهدف لمثله مع مضيفه الأخدود ليرفع رصيده إلى 36 نقطة متقدما بخمس نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولة واحدة من النهاية وهو نفس رصيد الرائد الذي تعادل سلبيا مع الأهلي الثالث.
وفي المقابل تلقى الطائي ضربة موجعة في مساعيه لتجنب الهبوط وذلك بعد خسارته (3 ـ 1) من الهلال بطل المسابقة ليتراجع للمركز 16، بينما تعادل الرياض (2 ـ 2) مع النصر وصيف بطل الدوري.
وعلى ملعبه، ارتقى نادي أبها للمركز 15 برصيد 32 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على الطائي ونقطتين على الأخدود اللذين يحتلان على التوالي المركزين 16 و17، أمام الحزم الذي تأكد هبوطه باحتلاله المركز الأخير برصيد 21 نقطة قبل أن يخسر مجددا أمام الفتح، ويحتل الرياض المركز 14 متقدما بفارق المواجهات المباشرة على أبها.
وكان أبها في طريقه للتعادل، قبل أن يسجل فابيان نوجويرا هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد أن كان عبد الله آل سالم قد أدرك التعادل للخليج في الدقيقة 78 ليلغي هدف فرانسوا كامانو في الدقيقة 34 لأصحاب الأرض.
وفي مباراة أخرى، سجل الاتحاد ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4-1 على ضمك وينهي سلسلة من أربع مباريات دون فوز.
ومنح جواو فيليبي جوتا التقدم للاتحاد في الدقيقة 39، قبل أن يعزز الصاعد طلال حاجي النتيجة بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة وأضاف مروان الصحفي وفرحة الشمراني هدفين متأخرين قبل أن يسجل فاروق شافعي هدف ضمك في الوقت بدل الضائع.
وفرط التعاون في تقدمه بهدف عبد الملك العييري ليتعادل 1-1 مع مضيفه الفيحاء بعدما أدرك فاشون ساكالا التعادل سريعا.
ويحل التعاون رابعا خلف الأهلي وذلك برصيد 56 نقطة متقدما بنقطتين على الاتحاد الخامس.
وفاز الاتفاق 1-صفر على الشباب بهدف ألفارو ميدران ليعزز وجوده في المركز السادس برصيد 48 نقطة. وتجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع.
بدوره فاز الهلال، المتوج بطلا منذ جولتين على الطائي (3 ـ 1)، عندما تقدم قائده سالم الدوسري في الدقيقة 17 قبل أن يجعل ميشيل النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول وأضاف مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يقلص أندري كورديا الفارق بعدها بأربع دقائق.
وفي مباراة متقلبة، تبادل الرياض والنصر التقدم قبل تعادلهما في مباراة شهدت طرد المدافع إيمريك لابورت.
ومنح أوتافيو التقدم بعد ربع ساعة من اللعب وتعادل أنتوني جراي بعدها بنحو 11 دقيقة قبل أن يتقدم زميله محمد العقل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وبدا أن الرياض في طريقه للفوز وضمان البقاء، قبل أن يهز مشاري النمر الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.