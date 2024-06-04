رسميًا.. تعيين فيرناندو هييرو مديرًا رياضيًا لنادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي تعيين الإسباني فرناندو هييرو كمدير رياضي للنادي، بدءًا من الموسم الجديد.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "الإسباني فيرناندو هييرو ، مديرًا رياضيًا لنادي النصر، تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه".

وذكرت تقارير سابقة أن النجم الإسباني باشر مهام عمله رسميًّا، بداية من يوم السبت الماضي.

وأوضحت التقارير أن هييرو سيكون هو المسؤول الأول عن كرة القدم بجميع فئاتها، وتشمل مهامه أيضًا اختيار الأجهزة الفنية، والتنسيق مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول، بشأن مفاوضات اللاعبين الأجانب الذين يرغب النادي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.