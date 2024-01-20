550 دقيقة دون أن يسجل.. بيلينغهام يعاني من الجفاف التهديفي

ودع ريال مدريد لقبه الأول هذا الموسم، بخسارة مريرة بنتيجة 2/4، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، على ملعب واندا متروبوليتانو، أمام أتلتيكو مدريد.

ولم ينجح ريال مدريد في تكرار فوزه على أتلتيكو مدريد عندما فاز 5/3 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، قبل أيام، قبل أن يفوز 4/1 على برشلونة في النهائي.

وفي مباراة الكأس عانى ريال مدريد من مشاكل في حراسة المرمى والدفاع، كما افتقد إلى حسم الإنجليزي جود بيلينغهام.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بيلينغهام فقد بعض قوته بغيابه عن التهديف في المباريات الأخيرة لريال مدريد.