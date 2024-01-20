550 دقيقة دون أن يسجل.. بيلينغهام يعاني من الجفاف التهديفي
ودع ريال مدريد لقبه الأول هذا الموسم، بخسارة مريرة بنتيجة 2/4، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، على ملعب واندا متروبوليتانو، أمام أتلتيكو مدريد.
ولم ينجح ريال مدريد في تكرار فوزه على أتلتيكو مدريد عندما فاز 5/3 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، قبل أيام، قبل أن يفوز 4/1 على برشلونة في النهائي.
وفي مباراة الكأس عانى ريال مدريد من مشاكل في حراسة المرمى والدفاع، كما افتقد إلى حسم الإنجليزي جود بيلينغهام.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بيلينغهام فقد بعض قوته بغيابه عن التهديف في المباريات الأخيرة لريال مدريد.
ولعب نجم خط الوسط الإنجليزي 5 مباريات متتالية دون أن يسجل أي أهداف، ويعود آخر هدف سجله إلى 17 ديسمبر ضد فياريال في الدوري الإسباني.
ووفقا للصحيفة، فقد لعب بيلينغهام أكثر من 550 دقيقة دون أن يسجل، ليتوقف رصيده التهديفي عند 17 هدفًا، بواقع 13 هدفا في الدوري الإسباني و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
ولم يسجل بيلينغهام في كأس السوبر الإسباني، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في مباراتين، وغاب عن التسجيل والصناعة في الكأس أمام أتلتيكو، وغاب عن مباراة دور الـ32.
وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن بيلينغهام أمام أتلتيكو مدريد كاد يسجل، وكان اللاعب الثالث من حيث أكبر عدد من التمريرات (77 تمريرة)، واللاعب الذي قام بأكبر عدد من التمريرات في الثلث الأخير (27 تمريرة مع توني كروس)، واللاعب الذي أكمل أكبر عدد من المراوغات (6 مراوغات)، متجاوزًا فينيسيوس (5 مراوغات).
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ألميريا غدا الأحد، في الدوري الإسباني، ثم مع لاس بالماس وخيتافي، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد مجددا في الدوري الإسباني يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.
ويملك ريال مدريد 48 نقطة من 19 مباراة في الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطة عن المتصدر جيرونا الذي لعب 20 مباراة.