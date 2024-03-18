الإصابة تبعد غريزمان عن ودية فرنسا وألمانيا.. ونجم لاتسيو يحل مكانه

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لاعبه أنطوان غريزمان لن يشارك في مباراتي منتخب الديكة الوديتين أمام كل من ألمانيا يوم 23 مارس وتشيلي في 26 من الشهر ذاته بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وسيغيب مهاجم أتلتيكو مدريد، وبطل العالم من منتخب فرنسا 2018، للمرة الأولى عن المباريات الدولية منذ سنة 2017، بعد أن سجل حضوره في 84 مباراة على التوالي مع "الديكة".

ودخل المنتخب الفرنسي الإثنين بقيادة نجمه كيليان مبابي في معسكر إعدادي في منطقة "كليرفونتان" الفرنسية استعدادا لمباراتي التوقف الدولي، قبل أن يضطر أنطوان غريزمان إلى مغادرة المعسكر ليحل لاعب لاتسيو الإيطالي ماتيو غيندوزي محله.

ويعاني غريزمان من أوجاع في الكاحل، دفعت مدرب فريقه أتلتيكو مدريد إلى عدم الزج به أساسيا في مباراة الجولة 29 من الدوري الإسباني، والتي خسرها الأتلتيكو أمام برشلونة (0-3)، قبل أن يدخل بديلا في الشوط الثاني لكنه لم يكن بكامل جاهزيته البدنية.

وقالت مصادر قريبة من منتخب فرنسا أن غريزمان كان مقررا أن يخضع لكشوفات تحت إشراف الطاقم الطبي قبل الحديث مع ديدييه ديشامب، لكن أمام عدم وجود مؤشرات إيجابية حول تعافيه من الإصابة اضطر إلى المغادرة.

ويملك غريزمان رقما مميزا في منتخب فرنسا كونه اللاعب الذي خاض أكثر عدد من المباريات المتتالية بقميص الديكة برصيد 84 مباراة بين 2017 و2024، متقدما على الدولي السابق باتريك فييرا برصيد 45 مباراة متتالية.