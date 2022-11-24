منتخب البرتغال يحقق فوزا مثيرا على غانا في كأس العالم 2022 (فيديو)
حقق منتخب البرتغال فوزا مثيرا على حساب منافسه منتخب غانا، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.
وعلى استاد 974 انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.
وتقدم المخضرم كريستيانو رونالدو للبرتغال من ضربة جزاء في الدقيقة 65، لكن أندريه أيو عادل الكفة لغانا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.
وتقدم منتخب البرتغال مجددا، وهذه المرة بتوقيع جواو فيليكس في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من برونو فيرنانديز.
وسجل البديل رفائيل لياو ثالث أهداف البرتغال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من برونو فيرنانديز أيضا.
وسجل عثمان بوكاري هدفا ثانيا لغانا من ضربة رأس في الدقيقة 89.
ورفع الفوز رصيد منتخب البرتغال إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، متقدما بنقطتين عن أوروغواي وكوريا الجنوبية اللذين تعادلا سلبيا.
ويقبع منتخب غانا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال مع أوروغواي يوم الإثنين 28 نوفمبر، ثم مع كوريا الجنوبية يوم 2 ديسمبر.
أما منتخب غانا فمن المقرر أن يلعب مع كوريا الجنوبية يوم الإثنين، ثم مع أوروغواي يوم 2 ديسمبر.