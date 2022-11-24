منتخب البرتغال يحقق فوزا مثيرا على غانا في كأس العالم 2022 (فيديو)

حقق منتخب البرتغال فوزا مثيرا على حساب منافسه منتخب غانا، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وعلى استاد 974 انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.