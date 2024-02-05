عموتة يكشف موقف التعمري من مواجهة كوريا الجنوبية
قال الحسين عموتة، مدرب منتخب الأردن، إن موسى التعمري حصل على راحة يومين، وسيكون جاهزا لمواجهة كوريا الجنوبية في قبل نهائي كأس آسيا، غدا الثلاثاء.
وقال المدرب المغربي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قبل أولى مباريات الدور قبل النهائي غدا: "منحنا موسى التعمري فرصة للراحة خلال اليومين الماضيين وسيكون جاهزا للمباراة.
"المنتخب الكوري يملك إمكانيات فنية وذهنية عالية والجانب البدني مهم للغاية".
وحقق الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، بعدما تغلب 1-صفر على طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر، يوم الجمعة الماضي، ليضرب موعدا مع كوريا الجنوبية.
وسجل التعمري هدفين في مشوار الأردن المظفر نحو قبل مباراة النهائي التي ستقام في استاد أحمد بن علي.
وأضاف عموتة: "منتخبات شرق آسيا منظمة للغاية، ولذلك لن يؤثر عليها اللعب لمدة 120 دقيقة، غياب علي علوان مؤثر على الفريق ونعول على المساندة الجماهيرية".
وقاد سون هيونغ مين كوريا الجنوبية، لقلب تأخرها بهدف، لتفوز 2-1 على أستراليا والتأهل إلى قبل النهائي.
وكانت أستراليا على بُعد دقائق من الفوز والتأهل للدور قبل النهائي، بعدما تقدمت من تسديدة مباشرة أطلقها كريغ جودوين قرب نهاية الشوط الأول.
لكن على غرار ما حدث أمام السعودية في دور الـ16، أدركت كوريا الجنوبية التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني هذه المرة من ركلة جزاء حصل عليها لاعب توتنهام هوتسبير وسجلها هوانغ هي-تشان، ليفرض وقتا إضافيا على شوطين.
وقرب نهاية الشوط الإضافي الأول، سجل سون هدف الفوز من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليدفع المنتخب الأسترالي ثمن إهدار العديد من الفرص في الشوط الثاني.
وقال إبراهيم سعادة، لاعب الأردن: "سنلعب أمام المنتخب الكوري القوي جدا، وقادرون على التأهل للنهائي. سعداء بوجود منتخبين عربيين في قبل النهائي. سون لاعب مهم في منتخب كوريا وتدربنا على كيفية إيقاف خطورته".
وتقام مباراة قبل النهائي الثانية بعد غد الأربعاء بين قطر الدولة المضيفة حاملة اللقب وإيران في استاد الثمامة.