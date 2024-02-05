عموتة يكشف موقف التعمري من مواجهة كوريا الجنوبية

قال الحسين عموتة، مدرب منتخب الأردن، إن موسى التعمري حصل على راحة يومين، وسيكون جاهزا لمواجهة كوريا الجنوبية في قبل نهائي كأس آسيا، غدا الثلاثاء.

وقال المدرب المغربي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قبل أولى مباريات الدور قبل النهائي غدا: "منحنا موسى التعمري فرصة للراحة خلال اليومين الماضيين وسيكون جاهزا للمباراة.

"المنتخب الكوري يملك إمكانيات فنية وذهنية عالية والجانب البدني مهم للغاية".

وحقق الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، بعدما تغلب 1-صفر على طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر، يوم الجمعة الماضي، ليضرب موعدا مع كوريا الجنوبية.