NBA.. برونسون يقود نيويورك نيكس للفوز على واشنطن ويزاردز

أحرز جالين برونسون 41 نقطة ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 113109 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز برونسون 20 نقطة في الربع الثالث، كما سيطر على 8 كرات مرتدة وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه ليساعد فريقه في الفوز الثالث على التوالي في مواجهات الفريقين الثلاث خلال الموسم الحالي.

وكان برونسون أحرز 32 نقطة في فوز نيكس 120/99 على ويزاردز، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأضاف 33 نقطة في انتصاره 121/105 على واشنطن في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان جوردان بول أفضل مسجلي واشنطن برصيد 24 نقطة وأضاف زميله مارفن بيجلي 20 نقطة بينما خسر الفريق للمرة الثامنة في آخر 9 مباريات.