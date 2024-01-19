NBA.. برونسون يقود نيويورك نيكس للفوز على واشنطن ويزاردز
أحرز جالين برونسون 41 نقطة ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 113109 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز برونسون 20 نقطة في الربع الثالث، كما سيطر على 8 كرات مرتدة وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه ليساعد فريقه في الفوز الثالث على التوالي في مواجهات الفريقين الثلاث خلال الموسم الحالي.
وكان برونسون أحرز 32 نقطة في فوز نيكس 120/99 على ويزاردز، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأضاف 33 نقطة في انتصاره 121/105 على واشنطن في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكان جوردان بول أفضل مسجلي واشنطن برصيد 24 نقطة وأضاف زميله مارفن بيجلي 20 نقطة بينما خسر الفريق للمرة الثامنة في آخر 9 مباريات.
وفي مواجهة أخرى أحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 31 نقطة ليفوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر 134/129 على مضيفه يوتا جاز.
وأضاف جالين وليامز 27 نقطة للفريق الفائز كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.
وأحرز كولن سيكستون 31 نقطة ليوتا جاز الذي خسر للمرة الثانية في 11 مباراة.
وفي مباريات أخرى فاز شيكاغو بولز خارج ملعبه على تورونتو رابتورز 116/110، وفاز مينيسوتا تيمروولفز على ضيفه ممفيس غريزليز 118/103.
وخارج ملعبه فاز إنديانا بيسرز 126/121 على سكرامنتو كينغز.