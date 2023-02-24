كيف أقنع الخليفي ميسي ونيمار بتحية جماهير باريس عقب الهزيمة من بايرن ميونخ؟
لعب القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان دورا مهما في إقناع النجمين ليونيل ميسي ونيمار بالذهاب إلى مدرج "ألتراس" النادي الباريسي وتحيته رغم الخسارة من بايرن ميونخ 1-صفر في بارك دي برينس الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وسيخوض حامل لقب الدوري الفرنسي مباراة صعبة في أليانز آرينا الأسبوع المقبل في إياب دور الستة عشر، إذ يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الأقل ليتأهل لدور الثمانية.
وفي اللحظات التي أعقبت هزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ كانت الأنظار موجهة إلى اللاعبين، لذلك أقنع المسؤول القطري نيمار وميسي وباقي زملائهما للذهاب لتحية الجماهير.
وذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إنه لثوان طويلة جاء النجمان وزملاؤهما للقاء الجماهير وشكرهم على دعمهم رغم الهزيمة، وكان وجود النجمين الأرجنتيني والبرازيلي أمام المدرجات الأكثر سخونة في بارك دي برينس متوقعا تمامًا نظرًا للنتائج الأخيرة، لكنها اعتبرت خطوة حقيقية إلى الأمام في العلاقة بين المهاجمين الأمريكيين الجنوبيين وألتراس سان جيرمان.
وغالبا ما يفضل الخليفي تقارب المواقف مع الجماهير والعلاقات الودية معها خاصة وأنه قبل ثلاثة أيام من استقبال بايرن ميونخ، خسر فريق المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه في موناكو (3-1) في الدوري ليتصاعد غضب المشجعين ويبدو أن بداية هدنة بين اللاعبين والجماهير قد بدأت بعد أن أشار القائد ماركينيوس لزملائه بعدم الدخول لغرفة الملابس وتحية الجماهير.
وعقب الهزيمة من أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا، وجه رئيس باريس سان جيرمان كلمات قوية للاعبيه عشية المباراة الحاسمة ضد الفريق البافاري، ودعا إلى ضرورة إزالة الخلاف مع الجماهير وإفساح الطريق للمصالحة مع الجماهير في بارك دي برينس.
وحث الخليفي كافة لاعبي النادي على إعادة الارتباط بالجماهير والتواصل وشكرهم في نهاية المباراة ضد بايرن ميونخ رغم الهزيمة، مهما كان السيناريو أو النتيجة يوضح الخليفي لنيمار وميسي وزملائهم أنه يجب عليهم مواجهة الجماهير، في نظره العلاقات الإيجابية بين الفريق ومشجعيه ضرورية.
وسلوك الجماهير في بارك دي برينس والأجواء التي صنعتها الجماهير رغم الهزيمة أدت إلى إقناع نيمار وميسي بالتوجه نحو مدرج الألتراس وتحيتهم وذلك لأول مرة منذ مارس/آذار 2022، بدلاً من التوجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.
وبعد ظهر يوم الأحد الماضي بعد الانتصار على ليل، كان لا يزال هناك الكثير ممن يحيون الفريق بما في ذلك ميسي، ويبدو أن رسالة الخليفي قد تم سماعها وفهمها.