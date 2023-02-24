كيف أقنع الخليفي ميسي ونيمار بتحية جماهير باريس عقب الهزيمة من بايرن ميونخ؟

وسيخوض حامل لقب الدوري الفرنسي مباراة صعبة في أليانز آرينا الأسبوع المقبل في إياب دور الستة عشر، إذ يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الأقل ليتأهل لدور الثمانية.

وفي اللحظات التي أعقبت هزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ كانت الأنظار موجهة إلى اللاعبين، لذلك أقنع المسؤول القطري نيمار وميسي وباقي زملائهما للذهاب لتحية الجماهير.

وذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إنه لثوان طويلة جاء النجمان وزملاؤهما للقاء الجماهير وشكرهم على دعمهم رغم الهزيمة، وكان وجود النجمين الأرجنتيني والبرازيلي أمام المدرجات الأكثر سخونة في بارك دي برينس متوقعا تمامًا نظرًا للنتائج الأخيرة، لكنها اعتبرت خطوة حقيقية إلى الأمام في العلاقة بين المهاجمين الأمريكيين الجنوبيين وألتراس سان جيرمان.

وغالبا ما يفضل الخليفي تقارب المواقف مع الجماهير والعلاقات الودية معها خاصة وأنه قبل ثلاثة أيام من استقبال بايرن ميونخ، خسر فريق المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه في موناكو (3-1) في الدوري ليتصاعد غضب المشجعين ويبدو أن بداية هدنة بين اللاعبين والجماهير قد بدأت بعد أن أشار القائد ماركينيوس لزملائه بعدم الدخول لغرفة الملابس وتحية الجماهير.