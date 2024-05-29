وعكة صحية تتسبب في تغيير حكم مباراة العين والوصل
تقرر استبدال حكم الساحة البولندي سيمون مارسينياك، المكلف بإدارة مباراة العين والوصل، في دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد.
الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك، كان من المقرر أن يقود مباراة القمة المقررة اليوم، بين العين وضيفه الوصل في مباراة مؤجلة عن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين.
ولكن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أصدر بيانًا، قال فيه إنه تم استبدال مارسينياك، بالحكم الدولي الإماراتي محمد الهرمودي، نظرًا لوعكة صحية ألمت بالحكم البولندي.
وقال اتحاد القدم الإماراتي في بيانه، إن قرار استبدال الحكم البولندي جاء "نظرًا للوعكة الصحية المفاجئة، التي تعرض لها الحكم البولندي سيمون مارسينيا، الذي وصل إلى الدولة مع طاقمه أمس".
وأضاف: "الطاقم المعاون لحكم الساحة، هو ذاته الذي تم الإعلان عنه سابقًا".
ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين رادوسلاف سييكا واركاديوس كامل، وحسن البلوشي حكما رابعا وتوماس موسيال حكم فيديو وحسن المهري حكم فيديو مساعد.
ويستضيف ملعب (هزاع بن زايد) المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العين وضيفه الوصل والمؤجلة من الجولة العشرين لدوري أدنوك للمحترفين.
الوصل حسم اللقب، ويحتل الآن الصدارة برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، وسجل الفريق 64 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.
ويحتل العين المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، وسجل الفريق العيناوي 48 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.