وعكة صحية تتسبب في تغيير حكم مباراة العين والوصل

الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك، كان من المقرر أن يقود مباراة القمة المقررة اليوم، بين العين وضيفه الوصل في مباراة مؤجلة عن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين.

ولكن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أصدر بيانًا، قال فيه إنه تم استبدال مارسينياك، بالحكم الدولي الإماراتي محمد الهرمودي، نظرًا لوعكة صحية ألمت بالحكم البولندي.

وقال اتحاد القدم الإماراتي في بيانه، إن قرار استبدال الحكم البولندي جاء "نظرًا للوعكة الصحية المفاجئة، التي تعرض لها الحكم البولندي سيمون مارسينيا، الذي وصل إلى الدولة مع طاقمه أمس".

وأضاف: "الطاقم المعاون لحكم الساحة، هو ذاته الذي تم الإعلان عنه سابقًا".

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين رادوسلاف سييكا واركاديوس كامل، وحسن البلوشي حكما رابعا وتوماس موسيال حكم فيديو وحسن المهري حكم فيديو مساعد.